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В Минске состоялась вторая межвузовская олимпиада «Полевая выучка» по военной медицине

13 мая 2026 06:54
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В Минске состоялась вторая межвузовская олимпиада «Полевая выучка» по военной медицине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске состоялась вторая межвузовская олимпиада «Полевая выучка» по военной медицине-2

На базе спорткомплекса БГМУ команды военных кафедр из четырех областей Беларуси соревновались в учебно-тренировочном центре тактической медицины. Участники прошли три этапа: оказание первой помощи, эвакуация из опасной зоны и медицинская сортировка. 

В Минске состоялась вторая межвузовская олимпиада «Полевая выучка» по военной медицине-4

Дмитрий Николаев, заместитель начальника военно-медицинского института БГМУ:
Основной целью данной олимпиады является совершенствование подготовки студентов, кроме того обмен опытом и выработка основных направлений дальнейшего развития данного вопроса: тактической медицины и организация медицинского обеспечения войск. Программа состязаний включает в себя разнообразные конкурсы. Выполнение отдельных элементов реанимационных мероприятий, эвакуация с поля боя, оказание первой помощи в различных зонах: в красной зоне, в желтой зоне, предэвакуационная подготовка. Мероприятие очень насыщенное.

Олимпиада дала студентам практический опыт, критически важный для работы в экстремальных ситуациях.

# Медицина # БГМУ

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