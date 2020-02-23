Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

Юлия Стриго, корреспондент: Встретить сегодня на дороге машину с отличительными знаками проще простого. А значит, спрос и предложения на цифровом рынке есть. Вот только здесь вопрос упирается в деньги и время.

При постановке авто на учет человек вправе обратиться за выбором номера. Регистрационный знак можно приобрести с предложенными комбинациями цифр из текущей серии. А можно сделать индивидуальный заказ серии.

Наша коллега Кристина Федорович поверила в силу знаков, когда самые важные события стали выпадать на 10 число. «Приветы» из нумерологии Кристина учла при выборе и автомобильного номера, и номера мобильного телефона.

Кристина Федорович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:

Я решила продолжить такую семейную традицию. Потому что у моей мамы номер зеркальный – 0660. И когда мы выбирали номера на мою машину, то мы решили купить номер 6060. Во-первых, потому что цифра 6 присутствует в модели машины. Я верю, что этот номер обязательно принесет удачу. Ну, пока приносит, все хорошо!