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Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

23 февраля 2020 19:44
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Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя». 

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?-1

Юлия Стриго, корреспондент:
Встретить сегодня на дороге машину с отличительными знаками проще простого. А значит, спрос и предложения на цифровом рынке есть. Вот только здесь вопрос упирается в деньги и время.

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?-4



При постановке авто на учет человек вправе обратиться за выбором номера. Регистрационный знак можно приобрести с предложенными комбинациями цифр из текущей серии. А можно сделать индивидуальный заказ серии.

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?-6

Наша коллега Кристина Федорович поверила в силу знаков, когда самые важные события стали выпадать на 10 число. «Приветы» из нумерологии Кристина учла при выборе и автомобильного номера, и номера мобильного телефона.

Кристина Федорович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Я решила продолжить такую семейную традицию. Потому что у моей мамы номер зеркальный 0660. И когда мы выбирали номера на мою машину, то мы решили купить номер 6060. Во-первых, потому что цифра 6 присутствует в модели машины. Я верю, что этот номер обязательно принесет удачу. Ну, пока приносит, все хорошо!

Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?-9

А вот психологи уверяют: цифры – это всего лишь инструмент, который люди наделяют собственной верой. Удачи и поражения зависят от самого человека.

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Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?-12

Полина Седенкова, психолог:
Человек переносит свою ответственность на цифры. И, к сожалению, он себя ограничивает, ставит рамки, ограничивает свои возможности.

# Автомобили # общество # Юлия Стриго # Кристина Федорович # Полина Седенкова # Фотофакт

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