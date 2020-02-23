Красивые номера на машину. Почему люди готовы платить за это большие деньги?

Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя».
Новости Беларуси. Автовладельцы устраивают гонки за красивой комбинацией цифр, сообщили в программе «Неделя».
Юлия Стриго, корреспондент:
Встретить сегодня на дороге машину с отличительными знаками проще простого. А значит, спрос и предложения на цифровом рынке есть. Вот только здесь вопрос упирается в деньги и время.
При постановке авто на учет человек вправе обратиться за выбором номера. Регистрационный знак можно приобрести с предложенными комбинациями цифр из текущей серии. А можно сделать индивидуальный заказ серии.
Наша коллега Кристина Федорович поверила в силу знаков, когда самые важные события стали выпадать на 10 число. «Приветы» из нумерологии Кристина учла при выборе и автомобильного номера, и номера мобильного телефона.
Кристина Федорович, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»:
Я решила продолжить такую семейную традицию. Потому что у моей мамы номер зеркальный – 0660. И когда мы выбирали номера на мою машину, то мы решили купить номер 6060. Во-первых, потому что цифра 6 присутствует в модели машины. Я верю, что этот номер обязательно принесет удачу. Ну, пока приносит, все хорошо!
А вот психологи уверяют: цифры – это всего лишь инструмент, который люди наделяют собственной верой. Удачи и поражения зависят от самого человека.
Нумеролог о 2020-м: «Год бешеных скоростей, отсидеться уже никому не удастся»
Полина Седенкова, психолог:
Человек переносит свою ответственность на цифры. И, к сожалению, он себя ограничивает, ставит рамки, ограничивает свои возможности.