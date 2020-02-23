Работал с музыкальными инструментами для Гурченко и Лученка. Старейший в Беларуси настройщик рассказал о своём ремесле

Новости Беларуси. 23 февраля день рождения празднует старейший в стране настройщик клавишно-струнных инструментов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ирина Недобоева – о тонкостях эксклюзивного мастерства.

Как и большинство настройщиков, Леонид Макаревич пришел в профессию как музыкант. Баянист-профессионал, преподаватель в детской музыкальной школе о том, чтобы настраивать клавишные инструменты, даже не думал. Но как не взять в руки настроечный ключ, если в доме стоит фортепьяно, на котором играет жена, тоже музыкант?

Леонид Макаревич, настройщик музыкальных инструментов:

Когда занялся настройкой, я почувствовал в себе какую-то новую отдушину. Мне настолько нравится эта работа, что я могу часами заниматься, пока усталость физическая не придет. Нравится эта работа очень.

Ремесло настройщика настолько редкое, что его впору вносить в Красную книгу исчезающих профессий. Леонид научился быстро, все слагаемые успеха сошлись: абсолютный слух, терпение, технические умения. И в это ремесло профессиональный музыкант ушел с головой.

Татьяна Макаревич:

Вот я ему и говорю, что таких больше нет. Но он стесняется это признать, скромничает. Здесь надо иметь хороший слух – раз, иметь обязательно музыкальную подготовку – два, потому что у человека с улицы это не получится. И, в-третьих, очень надо усердия много приложить. У него этого хватило.

В Глусской школе искусств, где всю жизнь проработали Макаревичи, 24 пианино и 4 рояля. За качество звучания всецело отвечает Леонид.

Струна колеблется, а вот этих колебаний не должно быть. Фортепианных дел мастера занимаются не только настройкой, но и реставрацией инструментов. Механизмы капризные – боятся сырости, жары и сквозняков.

Ирина Недобоева, корреспондент:

88 клавиш у рояля, столько же молоточков и 71 демпфер. Вот эти черные штуки и есть те самые глушители струн. То есть клавиша задает сигнал молоточку, тот запускает струну и получается звук. И вот, когда наступает черед следующей клавиши, звук предыдущей и должен подавить вот этот самый демпфер. Это целая наука. Порой ремонт инструмента растягивается на недели. И это, шутит Леонид, уже не лечение, а реанимация. Цель – выполнить все безупречно.

Леонид Макаревич:

Я ловлю себя на том, что это мне немножко мешает. Если я не сделаю даже последние ноты, не настрою в дисканте, мне не по себе.

Леониду довелось настраивать инструменты для Лядовой, Гурченко, Иванова и Лученка. Всегда получал благодарность от исполнителей. Ремесло настройщиков востребовано, и далеко не каждая школа в Беларуси имеет в штате такого специалиста. Потому и отношение к хирургу музыкальных инструментов соответствующее.

Оксана Мельник, директор Глусской детской школы искусств:

В наше время редко у кого есть настройщик, который именно работает при школе. Я не представляю, как живут эти школы. Просто у нас есть такой специалист, и мы живем хорошо. Мы его очень бережем, как хрустальную вазу, чтобы он только с нами работал, всегда оставался и следил за нашими инструментами. В Глуске мастера знают в каждой семье, где есть фортепиано. Он всегда готов помочь.

В семье Баскауловых из шести детей двое играют на пианино. Полный апгрейд пианино для семьи Баскауловых Леонид сделал два месяца назад. Никто из домочадцев и подумать не мог, что этот старенький инструмент можно реанимировать.

Евгений Баскаулов:

Человек делает от души. То есть он каждой мелочи уделяет внимание. Мы уже сделали капитальный ремонт инструменту, и инструмент зазвучал совсем по-другому.

40 пианино и 12 роялей, до республиканского конкурса пианистов чуть больше месяца – в Бобруйской школе искусств, где и будет проходить музыкальный форум, уже почти опустили руки.

Ольга Василевская, заведующая фортепианным отделением Бобруйской детской школы искусств № 2:

И у нас какая сложилась ситуация: инструменты в ужасном состоянии. Необходимость в настройке такая, что просто мы не знали, как проводить. И вот, ну не знаю, наверное, случилось какое-то чудо, и появился, я не побоюсь этого слова, волшебник. Настроен инструмент – звучит все.

Настроить даже «мертвый» рояль для Леонида не составляет никакого труда. А вот «подшаманить» свой старенький инструмент сам не берется, просит коллегу. Профессия у них хоть и общая, но специализация все же у каждого своя.

Василий Проявенко, настройщик музыкальных инструментов:

Сейчас у нас играет два голоса, нам надо по одному голосу определить именно какой. Лучший оценщик работы настройщика – хозяин инструмента.

Александр Масейчук, баянист:

Вот я играю вторую фразу. Видите, его хватило. И приятно самому играть. Без настройщика, особенно людям с абсолютным слухом, очень тяжело.

Профессиональный праздник – Международный день настройщиков фортепиано – мастера отметят 4 апреля. 23 февраля, помимо Дня защитников отечества, Леонид Макаревич празднует еще и день рождения. Оставаться бодрым в свои 74, уверяет, помогает любимое дело. Не до отдыха, когда такая востребованность.