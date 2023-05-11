Теракт в День Победы: новые подробности несостоявшейся атаки

Новости Беларуси. Вышедший 10 мая фильм телеканала ОНТ «Убойная посылка» уже наделал много шума и в интернет-пространстве, и по ту сторону белорусских границ. Откуда, собственно, эти посылки к нам и доставили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, благодаря профессиональной работе наших спецслужб удалось предотвратить несколько терактов, которые планировались накануне Дня Победы.

Еще весной 2023 года КГБ стало известно о том, что в Беларусь была переправлена взрывчатка, закамуфлированная под две электроплитки. Чтобы попасть в нашу страну, убойная посылка проделает необычный маршрут: из Украины ее отправят сначала в Италию, а затем на территорию ЕАЭС. Такая сложная логистика была нужна, чтобы максимально запутать следы. Уже в белорусской столице коробку с электроприборами заберет некая Виктория Волчек. Знакомая Валерия Водина – человека, который выступал посредником между украинскими спецслужбами и белорусскими исполнителями. Теракт в Беларуси готовил «Калиновец» на 9 Мая! Спецслужбы задержали виновных.

К слову, эксперты выяснили, что собирали обе бомбы профессионалы. Каждому сейчас стоит задуматься над этой историей и, пока не стало поздно, попытаться исправить свои ошибки. Благо, возможность для этого есть. Для профилактики экстремизма и пособничества терроризму, вовлечения белорусов в шпионскую деятельность против своей же страны Комитет госбезопасности запустил чат-бот.