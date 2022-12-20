Коттеджи в Соколе приравняли к последнему классу строительства. Куда смотрела администрация? Поговорили с представителем

Почему строительная проблема одного микрорайона ускользнула сквозь довольно плотную систему местной власти и решать ее пришлось на таком высоком уровне? Понятно, что в первую очередь причина всему – халатное отношение частного подрядчика, который возводил дома в Соколе. Но есть и еще один момент – недостаточный контроль со стороны технадзора, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

Двухэтажные коттеджи по 130 квадратных метров площадью были отнесены к пятому классу сложности, а потому сдавались в эксплуатацию без контроля Госстройнадзора. Для понимания: пятый класс – это, по сути, садовые домики и хозпостройки на дачных участках. Соответственно, требования минимальные. Окончательную приемку объектов осуществляла комиссия, в которую входил сам подрядчик, заказчик и проектировщик. Замкнутый круг, в котором каждый преследовал лишь свою выгоду. О том, как жажда наживы одних стала причиной миллионных убытков для других и кто сейчас устраняет недостатки в новостройках Сокола, поговорим с заместителем главы администрации Октябрьского района Минска Денисом Вихренко. Сергей Шуманский:

Предлагаю вернуться к исходнику, вспомнить, когда началось строительство домов в Соколе для многодетных. Что было предусмотрено проектом, как выбирали подрядчика, кто им выступил в итоге? Как выбирали подрядчика на строительство домов в Соколе?

Денис Вихренко, заместитель главы администрации Октябрьского района Минска:

В 2019 году было начато проектирование, и уже буквально в мае 2020 года приступили к строительству первой очереди объекта. Это строительство 82 блокированных жилых домов. Объект был изначально разделен на три очереди строительства. Заказчиком выступало коммунальное предприятие УКС «Запад». Подрядчиком по первой очереди была выбрана частная строительная организация «Стальная сфера». Где-то к июню 2022 года первая очередь в полном объеме была введена в эксплуатацию. Сергей Шуманский:

В процессе строительства вы, наверное, появлялись на объекте. Были подозрения, что что-то может пойти не так? Что-то говорило о том, что эта история может так закрутиться? Денис Вихренко:

Строительство шло своим ходом. Со стороны заказчика и стороны подрядных организаций принимались меры по завершению работ, вводу в эксплуатацию домов в установленном порядке. Вместе с тем на стадии завершения строительства просматривалось недобросовестное отношение частной подрядной организации по строительству данных блокированных жилых домов.

Сергей Шуманский:

Подрядчика УКС предложил? Денис Вихренко:

Была проведена соответствующая процедура, и была выбрана частная подрядная организация по строительству домов первой очереди. Сергей Шуманский:

Какая-то репутация была? Они подтверждали, почему этот подрядчик? Денис Вихренко:

Ни УКС, ни мы. Сложно комментировать. Была процедура проведена стандартная. Там подтверждать репутацию… Нет такого порядка. Сергей Шуманский:

Когда начались первые жалобы от семей и что конкретно это были за жалобы? Когда начались первые жалобы от семей?

Денис Вихренко:

Сегодня мы понимаем, что в адрес заказчика жалобы начали поступать буквально после приемки домов в эксплуатацию. Как в процедуре подписания акта приемки-передачи жилых домов, так и в последующем. Осенью 2021 года при выпадении осадков начали появляться проблемы по качеству выполненных работ по устройству кровельного покрытия, по внутренним отделочным работам. Эти замечания были уже первой осенью после ввода в эксплуатацию. Сергей Шуманский:

Что дальше? Поступают жалобы, замечания, они накапливаются. Какие были действия подрядчика? Денис Вихренко:

Принимались меры, но сегодня можно однозначно сказать, что недостаточные как со стороны заказчика, так и со стороны подрядной организации в рамках устранения дефектов, образовавшихся в гарантийный период, скажем так. Почему жилые дома приравняли к 5-му классу застройки?

Сергей Шуманский:

Как получилось, что эти дома отнесены к пятому классу и не было соответствующего Госстройнадзора? Это застройщик? Денис Вихренко:

Застройщиком совместно с проектной организацией был отнесен тип данных домов к пятому классу. Сергей Шуманский:

Так возможно сделать при проектировании? Денис Вихренко:

Да, при проектировании домики проходили государственную экспертизу. На периоде проектирования были отнесены к пятому классу строительства. Сергей Шуманский:

Это вообще законно, правильно? Наверняка это не первый проект, подобные коттеджные домики уже строились для многодетных. Денис Вихренко:

Да. На самом деле они относятся к пятому классу сложности объектов.

Сергей Шуманский:

И пятый класс допускает какие-то огрешности? Денис Вихренко:

Пятый класс сложности – строительство объектов происходит не подконтрольно инспекции Департамента по надзору за строительством. Все остальное происходит в установленном порядке. Сергей Шуманский:

Получается, застройщик сам и принимал объекты? Денис Вихренко:

Совершенно верно. Застройщик, подрядная организация входили в состав приемки. Сергей Шуманский:

Соответственно, они на что-то могли закрыть глаза во благо того, чтобы побыстрее сдать объекты? Денис Вихренко:

Возможно. Сергей Шуманский:

Пытались ли вы как-то решать самостоятельно эту проблему? Почему она дошла до Президента? Как так получилось? Почему проблема жилья для многодетных дошла до самого Президента?

Денис Вихренко:

В первую очередь все это связано с недобросовестным отношением частной организации как к самому процессу строительства домов, так и к процессу устранения недостатков, реагирования на обращения граждан. Нельзя не отметить ненадлежащий контроль со стороны технического надзора, службы заказчика. Технические надзоры должны были следить и обращать внимание на все эти вопросы. Сергей Шуманский:

Ситуация касалась не только брака по строительству. Там отсутствовали детские площадки, какие-то еще объекты инфраструктуры, пешеходные дорожки. С заборами были проблемы. Денис Вихренко:

По забору было принято такое проектное решение. К сожалению, было принято проектное решение, которое… Сергей Шуманский:

А что касается остальных моментов? Денис Вихренко:

Инженерная и транспортная инфраструктура проектировалась и строилась раньше, в 2016 году уже частично сдавалась в эксплуатацию. После того как она была построена и введена в эксплуатацию, началось строительство жилых домов. В процессе строительства подрядчиком были повреждены элементы благоустройства. Опять же, ненадлежащим образом были выполнены работы по их восстановлению в надлежащее состояние. Сергей Шуманский:

Сегодня на каком этапе находится решение этих проблем, сколько уже доведено до готовности, что еще осталось? Все ли недостатки, с которыми обращались люди, устранены? Что сделали власти района, чтобы решить проблемы жилой застройки в Соколе?

Денис Вихренко:

С учетом сложившейся ситуации руководством города и района были приняты беспрецедентные меры по ее урегулированию. Дошли до каждого. Ни одна семья не осталась незамеченной. По каждому дому, по каждой квартире были составлены дефектные акты с участием собственников жилых домов. За каждым домом закреплена государственная подрядная организация, которая выполняла работы по устранению замечаний, отраженных в дефектных актах. Сегодня все дефектные акты отработаны, замечания устранены. На контроле остаются вопросы работы вентиляции в жилых домах. Вентиляция работает, вместе с тем при определенных погодных условиях – сильный ветер, серьезное понижение температуры – есть эффект обратной тяги. Сегодня изучен этот вопрос, и ведется работ по улучшению работы системы вентиляции. Будем устанавливать в ближайшее время, закупаются решетки с обратным клапаном, чтобы убрать этот эффект обратной тяги. Также на контроле остаются вопросы, связанные с сезонностью выполнения работ. Например, по одному дому переделан фасад. Совместно с собственником принято решение о его покраске в благоприятный период – весной 2023 года. Также есть по нескольким квартирам работы по устранению замечаний по отделочным работам. Это замена линолеума также по согласованию с собственниками. Работы перенесены по их просьбе на весну-лето 2023 года. Принципиальные все замечания устранены. Сергей Шуманский:

Стройка там еще продолжается? Кто сейчас застройщиком выступает? Денис Вихренко:

В процессе строительства сегодня вторая и третья очереди этой же усадебной застройки. Порядка 60 квартир не распределены, они в ожидании собственников. Будут завершаться государственными подрядными организациями. 7-й трест по второй очереди определен подрядчиком, 35-й трест – по третьей очереди строительства.

Сергей Шуманский:

А что касается технического надзора? Эти домики так и останутся пятого класса? Денис Вихренко:

Да. Сергей Шуманский:

То есть Госстройнадзор так и не понадобится? Но какой-то надзор вообще будет за строительством? Денис Вихренко:

С учетом ошибки по первой очереди заказчиком и подрядными организациями усилен контроль за качеством выполнения работ. Проблем по второй и третьей очередям не будет однозначно. Плесень, сломанная сантехника и трещины в фундаменте. Многодетным белорусам построили жилье в Соколе – вот что получили семьи (подробности).