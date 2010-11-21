Костел святых Симеона и Елены в Минске отмечает 100-летие

Один из самых известных храмов Беларуси отмечает юбилей. Красному костелу – 100 лет. В полдень здесь прошла праздничная литургия. На нее были приглашены Митрополит Филарет, зарубежные иерархи и дипломаты. У стен храма собрались тысячи верующих.

На праздники пришли от мала до велика. Но всех желающих храм вместить не смог. Многие верующие слушали праздничную литургию на улице.

Впервые храм принял прихожан в 1910 году. Основал его известный белорусский политический и общественный деятель начала прошлого века Эдвард Войнилович. И назвал его в честь своих умерших детей – Симеона и Елены. Но в народе его называют просто – Красный костел. В 30-х годах храм был закрыт. Все эти годы здесь находились то польский театр, то киностудия. И только в 1990 году костел вернули католической церкви.

Тадеуш Кондрусевич, митрополит Минско-Могилевский архиепископ Римско-католической церкви в Республике Беларусь:

Сёння гэта не толькі месца культу, але таксама і месца, дзе адбываюцца розныя навуковые і культурныя мерапрыемствы. И па гэтаму гэты касцёл займае асаблівае месца ў жыцці самаго Мінска.

Перед праздничной литургией в Красном костеле прошла утренняя служба. А затем храм освятили. Верующих также окропили святой водой.

А в полдень в костеле святых Симеона и Елены прошла праздничная литургия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ее возглавил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Мартин Видович. Затем Тадеуш Кондрусевич, глава Римско-католической церкви в Беларуси, обратился с речью к верующим. Прихожане, в свою очередь, вознесли молитвы за то, чтобы храм простоял еще не одно столетие.

Красный костел отпраздновал свое 100-летие по всем католическим канонам. И сегодня храм остается одной из главных достопримечательностей Минска.