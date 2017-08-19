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Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм

19 августа 2017 12:08
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Новости Беларуси. Из космоса прямиком на землю. 19 августа музей ДОССАФ пополнился уникальными экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Космонавт Олег Новицкий подарил в коллекцию кресло пилота, которое специально создали для него. Во время полета оно обеспечивало максимальную безопасность. Также в музее теперь есть и национальных казахстанский костюм, который Олегу Новицкому подарили по прибытии на Байконур.

Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм-1

Олег Новицкий, космонавт:
Вот это – костюм-кентавр, который мы надеваем для того, чтобы было правильное распределение жидкости в организме, и космонавт мог чувствовать себя комфортно.

Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм-4

Эмоции переполняют. Я очень рад, что летчики летают, матчасть исправна. Здорово, когда человек отдан своей любимой профессии.

Наш знаменитый соотечественник стал гостем праздника в честь Дня военно-воздушных сил.

Здесь он рассказал о жизни на орбите и новых космических планах.

# общество # Белорусские космонавты # Фотофакт # Олег Новицкий

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