Космонавт Новицкий подарил музею ДОССАФ свое пилотское кресло и казахский костюм

Космонавт Олег Новицкий подарил в коллекцию кресло пилота, которое специально создали для него. Во время полета оно обеспечивало максимальную безопасность. Также в музее теперь есть и национальных казахстанский костюм, который Олегу Новицкому подарили по прибытии на Байконур.

Новости Беларуси. Из космоса прямиком на землю. 19 августа музей ДОССАФ пополнился уникальными экспонатами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Новицкий, космонавт: Вот это – костюм-кентавр, который мы надеваем для того, чтобы было правильное распределение жидкости в организме, и космонавт мог чувствовать себя комфортно.

Эмоции переполняют. Я очень рад, что летчики летают, матчасть исправна. Здорово, когда человек отдан своей любимой профессии.

Наш знаменитый соотечественник стал гостем праздника в честь Дня военно-воздушных сил.

Здесь он рассказал о жизни на орбите и новых космических планах.