Корректировка питания в зависимости от генов. Учёные рассказали, как еда влияет на здоровье

Еще в древности Аристотель говорил, что то, что мы едим, может стать для нас ядом или лекарством. С тех пор люди тщательно изучали продукты питания в целях выздоровления. Сегодня эти вопросы решают в Институте генетики и цитологии Академии наук Беларуси.

Елена Михаленко, ведущий научный сотрудник лаборатории экологической генетики и биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Мы понимаем, что сейчас, чтобы корректировать свой образ жизни и минимизировать последствия хронических болезней, предотвратить эти болезни, зная наши генетические особенности, мы можем с правильным планом питания предотвратить негативные последствия. Этими вопросами занимается нутригеномика – раздел генетики, отвечающий за вопросы влияния питания на здоровье. Некоторые ученые даже отмечают, что часть наследственных заболеваний можно вылечить без применения лекарств, а лишь скорректировав меню. Однако есть много нюансов: у человека более 20 000 генов – и у каждого участка вереницы ДНК свои особенности.

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Все люди отличаются, хотя мы и схожи на 99,9 %, но вот этот 0,1 % процент различий придает вариаций, поэтому каждый человек друг от друга отличается. Отличаемся последовательностью нуклеотидов, то есть структурой генов. И одна замена нуклеотидов приводит к определенным изменениям. Рекомендации по питанию составляют вместе с Минздравом, и результаты исследований находятся в открытом доступе. Это значит, что врачи по всей республике опираются на эти данные при составлении плана лечения. Стоит отметить, что разработкой схем питания занимаются ученые из разных сфер медицины. Елена Михаленко:

Развитие технологий и науки говорит о том, что ни одна область не развивается самостоятельно. Мы говорим об интегративной медицине, персонализированной. Персонализированная медицина предполагает, что в развитии и профилактике заболеваний, лечении заболеваний участвуют группы специалистов из разных областей: это и медики, биологи, и химики, и микробиологи.

Для тех, кто хочет узнать особенности организма детальнее, специалисты составляют так называемые генетические паспорта. В них есть рекомендации и расшифровки. Так, можно узнать, какой у вас метаболизм и как, например, организм усваивает какой-либо продукт. Интересно, что такие исследования проводят для спортсменов, чтобы укрепить здоровье и повысить результаты. Павел Морозик:

Кто-то употребит кофеин за час за два до соревнований, а метаболизм медленный, он начнет действовать только через 5 часов. Можно промахнуться. Кто-то употребит за 3-4 часа, и к моменту соревнований он уже метаболизируется у спортсменов.