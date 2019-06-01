К 100-летию создания структуры: в Минске состоялся велопробег сотрудников Комитета госконтроля Беларуси

Новости Беларуси. 1 июня государственные контролеры пересели на двухколесный транспорт. Велопробег посвятили 100-летию создания органов госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 1 июня государственные контролеры пересели на двухколесный транспорт. Велопробег посвятили 100-летию создания органов госконтроля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
30 участников – руководители центрального аппарата и областных комитетов – проехали несколько десятков километров в столичном микрорайоне «Веснянка», после чего возложили цветы к стеле «Минск – город-герой».
Напомним, народный комиссариат контроля был создан в 1919 году. Со временем неоднократно менялось название, но задачи всегда оставались прежними – следить за дисциплиной и порядком. Доверие к службе было и остается высоким.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
По результатам работы с письмами и обращениями граждан вижу, что очень многие вопросы, которые не разрешаются на местах, а должны были бы разрешаться на местах, разрешаются после вмешательства Комитета государственного контроля.
Основные торжества, приуроченные к 100-летию образования органов госконтроля Беларуси, пройдут 2 августа, как в столице, так и в регионах страны.