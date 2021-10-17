«Коронавирус не закончится». Можно ли остановить пандемию? Интервью с директором Европейского бюро ВОЗ

Новости Беларуси. Глава Европейского бюро ВОЗ лично оценил эпидобстановку в Беларуси. Актуальные вызовы в здравоохранении на неделе обсуждали и на площадке профильного заседания СНГ. В студии программы «Неделя» на СТВ Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ.

Илона Волынец, СТВ:

Рада приветствовать. Не возражаете, если мы снимем маски?

Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения:

Да, потому что между нам есть необходимая дистанция. В первую очередь был впечатлен профессионализмом, преданностью врачей своему делу Илона Волынец, СТВ:

Перед встречей с Президентом Беларуси вы посетили одну из столичных больниц. Поделитесь впечатлениями. Ханс Клюге:

Да, действительно мы посетили детскую инфекционную больницу, которая перепрофилирована для лечения больных с коронавирусом. И я был очень сильно впечатлен посещением. В первую очередь был впечатлен профессионализмом, преданностью врачей своему делу. Мы увидели, что они борются за жизни людей. Второе, что бы хотелось отметить, большинство людей, находящихся в больнице в критическом состоянии, – это люди невакцинированные. Поэтому вакцинация очень важна. Я, например, вакцинировался.

Илона Волынец:

Вы говорите, что вакцинировались. Я тоже сделала прививку. Так что, надеюсь, что мы в безопасности. Я выбрала вакцину «Спутник V». А вы? Если это, конечно, не секрет. Ханс Клюге:

Я вакцинировался той вакциной, которая была назначена мне в Дании. Потому что я проживаю в Дании. По сути, я бы вакцинировался любой вакциной, которая была бы назначена. Это первое. И второе, что я хотел бы отметить, многие люди, мои коллеги, думали, что я был одним из первых, кто вакцинировался. Потому что в должности регионального директора я постоянно ездил по странам, я постоянно заходил в красные зоны. Однако я не лез вперед очереди, я дождался своей очереди, как и положено прошел вакцинацию. Здесь важно подчеркнуть, что приоритет должен отдаваться пожилым людям, людям с ослабленным иммунитетом и медицинским работниками. Но сейчас, мне кажется, уже достаточно вакцин, чтобы вакцинировать всех желающих. И нужно, чтобы по крайней мере 80-85 % населения были вакцинированы, чтобы мы могли чувствовать себя в безопасности. Как только этот технический файл будет подготовлен, вакцина сможет быть зарегистрирована

Илона Волынец:

«Спутник V» – одна из доступных вакцин в Беларуси, но она до сих пор не зарегистрирована в Европе. Почему? Ханс Клюге:

Я как раз этот вопрос обсуждал с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко, который приехал на заседание Совета СНГ по вопросам здравоохранения. И до этого мы с ним поддерживали контакты, потому что Российская Федерация является очень важной участницей нашей организации. Насколько я понял, проблема заключается в том, что еще не полностью подготовлен технический файл для регистрации вакцины. Однако в России достаточно высокий потенциал промышленный, интеллектуальный, технический. Поэтому как только этот технический файл будет подготовлен, вакцина сможет быть зарегистрирована. Мы никогда и не выступали за введение локдаунов Илона Волынец:

Давайте вспомним первую волну коронавируса. Как вы знаете, Беларусь выбрала свой собственный путь. Мы не останавливали экономику, производства, мы жили привычной жизнью. На ваш взгляд, это было верным решением?

Ханс Клюге:

Это вопрос, который мне задают во многих странах. Моя позиция такая: нет тех, кто прав или нет. Каждая страна что-то сделала хорошо, но и у каждой страны есть то, что можно улучшить и над чем поработать. То же касается и Всемирной организации здравоохранения. Мы тоже извлекаем уроки из этой пандемии. И на встрече с Александром Григорьевичем мы как раз обсуждали вопросы локдауна. Он сказал, что локдаун не вводился, потому что, по его мнению, это негативно влияет на психическое здоровье людей, плюс это негативно влияет на экономику стран, которые сильно зависят от экспорта. В частности, мы никогда и не выступали за введение локдаунов. Однако мы всегда выступали за такие меры как вакцинация, ношение масок, физическое дистанцирование, как сейчас у нас с вами. Также более четкий контроль при пересечении границ и более интенсивное тестирование на коронавирус, в том числе и с выявлением генома вируса, чтобы мы вовремя могли заметить новые штаммы. Илона Волынец:

То есть вы хотите сказать, что полный локдаун был, скорее, ошибкой для многих стран? Ханс Клюге:

Мы никогда не рекомендовали введение полного локдауна. Всегда выступали за то, что перемещение граждан, торговля играют очень важную роль. Люди не обязательно категорически против вакцинации и отказываются от нее Илона Волынец:

Некоторые люди против вакцинации. Как их убедить и стоит ли вообще убеждать кого-то?

Ханс Клюге:

Это очень большая проблема для большинства стран. Например, в 35 из 53 стран, которые входят в европейский регион ВОЗ, мы наблюдаем плато по вакцинации. То есть количество вакцинированных людей больше не растет. Нам нужно выявить людей среди населения, кто не вакцинируется и почему. Для этих целей проводилось исследование поведенческих моделей. ВОЗ провел такое исследование, чтобы понять, кто из людей еще не решился на вакцинацию и почему. И здесь важно вовлекать этих людей, работать с ними. Вы знаете, мы выяснили, что люди не обязательно категорически против вакцинации и отказываются от нее. Скорее, у людей есть вопросы, на которые они хотят получить ответы. К примеру, люди задают вопрос: раньше вакцина разрабатывалась годами, а эта вакцина была разработана очень быстро. Действительно ли она безопасна? Да, вакцины прошли все процедуры проверок, и они безопасны. Соответственно, это нужно людям объяснять и доносить эту информацию. И здесь нам нужно работать с лидерами мнений, так называемыми инфлюенсерами, которых люди будут слушать. И они свои для каждой группы. Например, моя дочь не будет меня слушать. Но она послушает известного спортсмена или какого-то другого известного человека. То же касается и религиозных сообществ. Они будут слушать своего религиозного лидера.