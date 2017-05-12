Короли – на картах: гродненская семья воссоздала игральную колоду известной фабрики братьев Лапиных

Новости Беларуси. Туристам в Гродно предложат сыграть в фараона старинными белорусскими картами. Семейная пара Янковских воссоздала игральную колоду известной фабрики братьев Лапиных. Главные персоны карт – короли. Это реальные исторические личности: Казимир Великий, Жигимонт Август, Стэфан Баторий и Ян Собеский. Фирменные эмблемы и штампы сохранены.

Первая пробная колода уже поступила в типографию. Под нее авторы разрабатывают вкладыш на трех языках. Продукция будет продаваться в сувенирных лавках и магазинах Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Янковская, житель Гродно:

Вокладкі самой не знайшлося, таму воклдадка будзе трошкі аўтарская. Але ж я пастаралася максімальна яе наблізіць да нейкай друкаванай прадукцыі тых часоў. Бо глядзела аналагі, надрукаваныя на той самай друкарні Лапиных: этыкеткі, раскладкі для карт і розныя іншыя рэчы. Таму максимальна прыбліжаныя да стылистыкі тых часоў.

Игральные карты Лапиных изготавливались на гродненской фабрике много лет. В основе печати – технологии, заложенные еще в XVIII веке. Карты отличались качеством бумаги и были известны по всей Европе.