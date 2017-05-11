После дождя – водопад, в жару – облако пыли: пройти по дороге в плохую погоду возле улицы Ириновской практически невозможно

Новости Беларуси. На этой дороге возле улицы Ириновской может разве что человек, обладающий акробатическими навыками.
Новости Беларуси. На этой дороге возле улицы Ириновской может разве что человек, обладающий акробатическими навыками.
Это дорога на участке – магистральная, а к ней примыкают ещё 5. И все они покрыты хорошим асфальтом. Местные жители рассказывают, что после дождя здесь начинается водопад – дорога отвесная.
А в жару с неё поднимается облако пыли. Куда только местные жители не обращались перед тем, как позвонить нам на горячую линию. И лично, и с коллективными письмами, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вера Вишневская:
У меня дочь инвалид первой группы по зрению. Она идёт вечером, даже если ее сопровождаешь, она спотыкается может где-то упасть.