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Кормянский район Гомельской области готовится принять «Дожинки»

11 октября 2024 19:47
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На Гомельщине 12 октября будут встречать праздник урожая. Городской поселок Корма готовится принимать областные «Дажынки». Труженики села со всех уголков юго-восточного региона пройдут ярким шествием по главной площади райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоустраивать поселок к этому событию начали еще с начала года – привели в порядок большую часть дорог, отремонтировали несколько десятков домов, обновили городской парк. Открылись в корме и новые объекты – современная автостанция, центр социального обслуживания населения и детские игровые площадки. После реконструкции на местном стадионе «Сож» возвели хоккейную коробку, лыжероллерную трассу, площадку для пляжного волейбола и воркаут-зону. Льняная столица Гомельщины по-настоящему преобразилась.

Кормянский район Гомельской области готовится принять «Дожинки»-2

Дмитрий Шинкаренко, председатель Кормянского райисполкома:
«Дожинки» – это второе дыхание для Кормянского района, потому что планом благоустройства к «Дожинкам» было предусмотрено более 200 мероприятий. На что было затрачено порядка 40 миллионов денежных средств – и областных, и республиканских. Остались последние штрихи. В целом мы готовы ждать всех гостей. И из Гомельской области, и со всей республики. 

Кормянский район Гомельской области готовится принять «Дожинки»-4

В программе аграрного феста концерт и тематические народные подворья, ремесленные ряды. Главной частью праздника по традиции станет чествование передовиков уборочной кампании 2024 года.

# Дожинки

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