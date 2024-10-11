Кормянский район Гомельской области готовится принять «Дожинки»

На Гомельщине 12 октября будут встречать праздник урожая. Городской поселок Корма готовится принимать областные «Дажынки». Труженики села со всех уголков юго-восточного региона пройдут ярким шествием по главной площади райцентра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благоустраивать поселок к этому событию начали еще с начала года – привели в порядок большую часть дорог, отремонтировали несколько десятков домов, обновили городской парк. Открылись в корме и новые объекты – современная автостанция, центр социального обслуживания населения и детские игровые площадки. После реконструкции на местном стадионе «Сож» возвели хоккейную коробку, лыжероллерную трассу, площадку для пляжного волейбола и воркаут-зону. Льняная столица Гомельщины по-настоящему преобразилась.