Копыльский район присоединился к республиканской акции «Поможем пережить зиму»

Новости Беларуси. Копыльская районная организация Белорусского общества Красного Креста присоединилась к республиканской акции «Поможем пережить зиму», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры обеспечивают инвалидов и одиноких престарелых людей продуктами питания и теплой одеждой. Посетителям больницы сестринского ухода накануне холодов волонтеры передали витамины. Это поможет бабушкам и дедушкам укрепить свой ​​иммунитет и легче перезимовать.

Нина Жук, председатель Копыльской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

Мы оказываем помощь продуктами, гигиеническими средствами, а также теплой одеждой. Наши волонтеры помогают убирать урожай.

Участие в акции уже приняли более 30 человек. Она продлится до конца ноября.