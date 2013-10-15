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Копыльский район присоединился к республиканской акции «Поможем пережить зиму»

15 октября 2013 14:57
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Новости Беларуси. Копыльская районная организация Белорусского общества Красного Креста присоединилась к республиканской акции «Поможем пережить зиму», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Волонтеры обеспечивают инвалидов и одиноких престарелых людей продуктами питания и теплой одеждой. Посетителям больницы сестринского ухода накануне холодов волонтеры передали витамины. Это поможет бабушкам и дедушкам укрепить свой ​​иммунитет и легче перезимовать.

Нина Жук, председатель Копыльской районной организации Белорусского общества Красного Креста:
Мы оказываем помощь продуктами, гигиеническими средствами, а также теплой одеждой. Наши волонтеры помогают убирать урожай.

Участие в акции уже приняли более 30 человек. Она продлится до конца ноября.

# общество # Благотворительная акция # Нина Жук

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