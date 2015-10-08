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Почти 11% избирателей проголосовали досрочно на выборах Президента Беларуси

08 октября 2015 07:14
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Новости Беларуси. Каждый десятый избиратель Беларуси уже проголосовал на выборах Президента. По данным Центральной избирательной комиссии, почти 11% внесённых в списки уже использовали право сделать выбор досрочно. Самыми активными оказались жители Гомельской и Витебской областей. Напомним, что участки  открыты вплоть до основного дня голосования с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.

А сегодня, 8 октября, в Беларусь начинают массово прибывать международные наблюдатели за выборами Президента. В частности, ожидается приезд экспертов из СНГ. Среди них представители Армении, Узбекистана, Таджикистана. По последним данным, в республике аккредитовано более 900 международных наблюдателей. Самые представительные миссии: от Содружества Независимых Государств и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года # Досрочное голосование

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