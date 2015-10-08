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В Беларуси с начала 2015 задержано 550 нарушителей границы с ЕС

08 октября 2015 07:16
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Новости Беларуси. В Беларуси с начала года задержано 550 нарушителей границы с ЕС. В Госпогранкомитете отмечают, что основная нагрузка пришлась на прибалтийское направление, где число пресеченных попыток нарушения границы выросло почти в 2,5 раза. Преимущественный состав групп незаконных мигрантов составляют граждане Вьетнама, Грузии и Афганистана. На каналах незаконной миграции стали также фиксироваться представители Индии, Ирака, Пакистана и Сирии. Особый криминальный интерес у них к границе с Латвией. Здесь за попытками организации устойчивых каналов незаконной миграции стоят трансграничные криминальные группировки как из России, так и стран, которые являются источниками беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# общество # Государственная граница Беларуси

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