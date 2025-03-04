Как белорусы могут удвоить размер пенсии, рассказали в Минтруда

Как удвоить размер пенсионных выплат – о бонусной программе рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так называемая отложенная пенсия предусматривает, что человек пенсионного возраста продолжает работать, при этом получение пенсионных и социальных выплат ставит на паузу. Минимальный срок – 2 месяца. Максимальный не ограничен. По программе за месяц можно прибавить к сумме пенсии 2 %, за год уже 6 %, а за пять и более лет – по 14 %. Пенсионное обеспечение является важнейшей частью системы социальной защиты граждан. Для большинства пенсионеров пособие является единственным источником средств существования, поэтому основная задача государства – поддержка реальных доходов граждан золотого возраста.