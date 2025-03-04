Как белорусы могут удвоить размер пенсии, рассказали в Минтруда

Как удвоить размер пенсионных выплат – о бонусной программе рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как удвоить размер пенсионных выплат – о бонусной программе рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так называемая отложенная пенсия предусматривает, что человек пенсионного возраста продолжает работать, при этом получение пенсионных и социальных выплат ставит на паузу. Минимальный срок – 2 месяца. Максимальный не ограничен.
По программе за месяц можно прибавить к сумме пенсии 2 %, за год уже 6 %, а за пять и более лет – по 14 %. Пенсионное обеспечение является важнейшей частью системы социальной защиты граждан. Для большинства пенсионеров пособие является единственным источником средств существования, поэтому основная задача государства – поддержка реальных доходов граждан золотого возраста.
Елена Гоморова, начальник главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Уже мы провели перерасчет с 1 февраля. В среднем пенсии были увеличены на 10 %. При этом хочу обратить внимание, что у каждого пенсионера повышение свое, в зависимости от продолжительности стажа и заработка, выплачиваемых надбавок и повышений.
В дальнейшем мы будем смотреть, как будет работать экономика, как будет расти заработная плата, какой будет наполняемость бюджета фонда, и принимать соответствующие решения.
Пенсии сегодня получают 26 % белорусов, их сумма почти 9 % от ВВП страны. В 2024 году на такие выплаты выделили 23 миллиарда рублей, в этом запланировали на 3 миллиарда больше.