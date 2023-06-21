Конный трамвай и реконструкция исторических мест. Какие обновления ожидаются в Ленинском районе?

Есть такая традиция: каждый год все районы Минска дарят своим жителям по две зоны отдыха. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую – ко Дню города либо Дню Независимости. Минчане каждый раз с нетерпением ждут возможности расширить свои прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты. В программе «Большой город» на СТВ поговорили с главами администраций Заводского, Ленинского и Первомайского районов о том, как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп. Екатерина Забенько, СТВ:

В Ленинском районе большое внимание скверу Вилковщина. Вы провели там субботник, посадили огромное количество деревьев, появилась целая липовая аллея. Расскажите о значимости этого сквера для жителей района и для всего Минска в целом.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

Микрорайон Лошица – густонаселенное место, и без зеленой зоны никак нельзя. Задумка такая. Может быть, эти липы, которые мы высадили, а их 100, через десяток лет станут хорошей липовой аллеей. И это будет не только тень, но и радость для души местных жителей, которые уже этот парк облюбовали. В прошлом году там было сделано место для наших детей. Для катания на тюбингах. Зимой это место облюбовали дети, а на весенний и летний периоды – это то, о чем вы сказали. Я думаю, жители скажут спасибо. Екатерина Забенько:

Такое впечатление, что люди появляются там, где появляется благоустроенная террария. А людям много не надо: поставили несколько лавочек, проложили какие-то дорожки, более-менее благоустроили – и сразу место наполняется отдыхающими. Главное – скрыться от городской суеты в тени деревьев.

Роман Мельник:

Безусловно. Недалеко, кстати, от сквера Вилковщина еще есть сад Гашкевича. Нам удалось там тоже внести свою лепту. Это самое тенистое место в Минске в жаркий день, потому что там стоят чуть ли не вековые деревья. Когда приложили немного руку, расчистили подлесок, сделали нехитрые тропинки и скамейки, это место действительно стало излюбленным для жителей местных домов. А пару тренажеров – подтянулись спортсмены. Утром видно там, как бегают дети, взрослые. Зимой лыжная трасса, пусть длина ее – чуть меньше километра, но тем не менее это место для занятий спортом подходит. А изюминка этого место – это то, что мы делаем каждый год – просим, объявляем конкурс среди предприятий района на лучшую скамейку. Они потом выставляются в таких местах, добавляется колорит. И табличка о том, что это сделано на таком-то предприятии, да еще и конкретным работником, наверное, добавляет авторитет предприятию и тем рукам, которые сделали эту красоту.

Екатерина Забенько:

Каждый год мы видим абсолютно уникальные скамейки, которые становятся тем местом, куда приходят фотографироваться. Это настоящие арт-объекты. Гордость Ленинского района – усадебно-парковый комплекс «Лошица». Все минчане его любят, это настоящая достопримечательность нашего города. Вы удивили нас, сказав однажды в студии, что его обслуживает всего 18 человек, хотя его площадь – более 100 гектаров, мы посчитали, что это 140 футбольных полей. Как удается справляться с такой территорией и такими уникальными растениями и деревьями, которые там произрастают. Мы знаем, что грядет масштабная реконструкция исторических зданий в парке. Расскажите подробнее об этом.

Роман Мельник:

Сам парк – это то место, где нахождение человека вызывает некоторые особенности, самое главное из которых – это беречь то, что в этом парке произрастает, и соблюдать чистоту. Это удается, поэтому и количество работников достаточно оптимальное. Что касается со стороны улицы Чижевских, той исторической части парка, приоткрою завесу тайны: в настоящее время разрабатывается архитектурный проект именно по этой части. Я думаю, что все получится. Много говорить не буду, пусть это будет пока тайной, потому что специалисты из проектных организаций и наши историки, которые должны не просто подсказать, но и принять непосредственное участие в восстановлении той старой части Минска, которая имела место быть в истории паркового комплекса. Екатерина Забенько:

Анонсированный вами конный трамвай на Октябрьской улице. Большинство минчан, узнав это, собрались на такую ретро-прогулку. Но мы понимаем, что проект достаточно дорогой, требует инвестирования. Но какие все же перспективы? Уверена, это будет очень интересно.