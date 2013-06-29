Конкурс профессионального мастерства сотрудников милиции прошел в Минске

Новости Беларуси. «Спокойствие, надежность, безопасность». Сегодня сотрудники Департамента охраны провели в Минске акцию и смотр-конкурс профессионального мастерства.

Все желающие могли попробовать горячей солдатской каши из походной кухни, посмотреть показательные выступления сотрудников ОМОН, кинологов и поболеть за участников милицейской эстафеты.

На старт вышли команды из всех районов столицы и отдельного батальона милиции. А победа досталась Партизанскому отделу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.