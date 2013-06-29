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Конкурс профессионального мастерства сотрудников милиции прошел в Минске

29 июня 2013 14:25
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Новости Беларуси. «Спокойствие, надежность, безопасность». Сегодня сотрудники Департамента охраны провели в Минске акцию и смотр-конкурс профессионального мастерства.

Все желающие могли попробовать горячей солдатской каши из походной кухни, посмотреть показательные выступления сотрудников ОМОН, кинологов  и поболеть за участников  милицейской эстафеты.

На старт вышли команды из всех районов столицы и  отдельного батальона милиции. А победа досталась Партизанскому отделу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Милиция Беларуси

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