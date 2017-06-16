«У меня был такой вау-эффект – о, это всё работает». 15-летний минчанин оставил 1 800 обращений на портале «Мой город»
Бытует мнение, что молодость препирается, зрелость упирается, старость опирается. Герой сюжета «Добро пожаловаться» – совсем молодой человек. Но он не только препирается, но также упирается и опирается
Всякий существующий порядок приходится непрерывно наводить.
С этой непреложной истиной полностью согласен минчанин Андрей. Фамилию он просил не указывать. Парню всего 15 лет, но с его помощью, за довольно короткий срок, было решено более 1 000 городских проблем. Все началось с собственного дома.
Андрей:
Пошёл, электрощиток в подъезде был открыт, я сфотографировал, и его исправили. И после этого я начал заниматься другими проблемами.
Освещением, детскими площадками, парками, всем, вообще.
Оперативно сообщать о проблемах на улицах города молодой человек начал, как только узнал о существовании специального онлайн-сервиса «Мой город». Интернет-портал был создан в конце 2015 года.
Андрей:
Узнал я о портале где-то в апреле 2016 года, читал новости в Интернете, что есть программа. Столько человек зарегистрировано, столько проблем решено. И мне стало просто интересно, что это. Я зашёл, там есть раздел, где можно посмотреть результаты и у меня был такой вау-эффект.
О, это всё работает, можно попробовать.
С тех пор – ежедневные рейды по различным районам города. Все недоработки и недочёты – фотографировал и отправлял на портал.
Спустя год Андрей стал самым активным пользователем онлайн-версии «Службы 115». Деятельного молодого человека отметили в офисе центра и наградили грамотой.
Андрей:
Больше 1 800 обращений, из них 1 200 выполнено. Некоторые до сих пор находятся на контроле, то есть, они ещё не выполнены, но выполнение их идёт. Мне очень нравится делать наш город лучше и смотреть на весь этот прогресс, который происходит, и знать, что я имею к нему какое-то отношение.
А, между тем, всех горожан условно можно разделить на категории. Одни бросают мусор и громко возмущаются нерасторопностью столичных дворников, другие тот самый мусор выбрасывают, более глобальные проблемы стараются решать грамотно.
Скажем, с помощью того самого портала «Мой город».
Сюзанна Лисовская, специалист по обработке информации:
На портал можно обращение отправить двумя способами. Через мобильное приложение. Или идёте по городу, увидели что-то, запомнили это место, сфотографировали, пришли домой, через Интернет регистрируетесь на портале и подаёте запрос. К модераторам поступает информация, в течение 24 часов она обрабатывается.
Смотрим, есть ли вся необходимая информация, чтобы пошёл в работу запрос.
Затем запрос переходит в определённую организацию, которая будет заниматься решением этой проблемы.
Чтобы Ваша жалоба дошла до адресата через портал, необходимо: правильно указывать местоположение нарушения, не публиковать фото с изображением людей, запрос составлять корректно. На данный момент ужесточена ответственность за бездействие служб ЖКХ в отношении той или иной проблемы. Вплоть до увольнения ответственного лица.
Игорь Кириленков, начальник управления «Контакт-центр»:
Сотрудники центра осуществляют ежедневный мониторинг за исполнительской дисциплиной по выполнению заявочного ремонта, а также представляют отчёты по руководствам ЖКХ районов и администраций.
Кстати, в последние годы активистами реализуется всё больше проектов, которые призваны сделать столицу более чистой, ухоженной и интересной.
Сюзанна Лисовская, специалист по обработке информации:
На портале зарегистрировано более 39 тысяч граждан, из них около 10 наиболее активных.
Каждый день они выходят в город, идут по делам, просто погулять, и смотрят на проблемы, существующие в Минске.
Один из них – Андрей.
А что же все остальные? Мы попытались отыскать на улицах столицы неравнодушных к облику родного города и спросили, что бы они изменили на улицах Минска.
Минчане:
Не вырубала бы деревья. Асфальт довела до толку.
Нужны детям детские сады хорошие. Хорошие детские площадки.
Сейчас много вопросов к жилищно-коммунальной службе.
Здесь район пожилых людей, как Институт геронтологии. Остановку сделали безобразно. Её не перенесёшь, но это моё мнение.
Мне кажется, что у нас прекрасный город, нечего менять.
Насчёт парковки надо что-то решать. У нас плохая парковка в городе.
Тот, кто хочет что-то изменить, ищет возможности, а тот, кто не хочет, ищет причины. Кстати, когда в очередной раз соберетесь ругать ту или иную городскую службу, вспомните 15-летнего школьника Андрея.
Андрей:
Я планирую продолжать этим заниматься и проходить мимо какой-то разбитой дороги, нерабочего фонаря, сломанной скамейки, мусора я не буду, но в это же время, если я сам могу что-то сделать, я это сделаю.
Если лежит мусор, я не буду об этом писать, я сам возьму и выброшу.
Всем известно, что окружение влияет на человека. И пока одни жалуются на серость каменных джунглей, другие дарят городу жизнь и красоту, делая то самое окружение лучше. Считается, что с помощью доброго слова и пистолета можно добиться больших результатов, чем просто с помощью доброго слова. 15-летний парень на своём примере доказал, что результата можно добиться не только с помощью слова, но также телефона и Интернета.