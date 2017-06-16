Обязаны ли пассажиры машины пристёгиваться: автоэксперт нашёл ошибку в ПДД

Знаете ли вы, что разница между распутьем и распятьем всего в одной букве? Сегодня мы поговорим о букве закона. То есть, о точном, не допускающем отклонений толковании закона. И на примере докажем, что от одной буквы может зависеть очень многое. Этому незатейливому, но очень эффективному приспособлению 104 года.



В 1913 году француз Адольф Пегу, по-настоящему, прикрепил себя ремнем к сидению аэроплана во время выполнения «мертвой петли». Трёхточечные ремни безопасности, известные нам сегодня, появились на закате 50-ых годов прошлого века. В СССР обязательное использование ремней безопасности было введено 1 апреля 1975 года. Но вернёмся к букве закона, с которой, собственно, и начинался этот сюжет.

Наш герой Александр Коноплицкий, в хорошем смысле этого слова – буквоед.



Александр Коноплицкий, независимый эксперт:

Вопрос о ремнях безопасности в автомобилях является отдельной темой. Цитирую Правила дорожного движения: «Пункт 9. Водитель обязан. Подпункт 9.5. Быть пристёгнутым и не перевозить пассажиров с не пристёгнутыми ремнями безопасности при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности». Что касается водителя транспортного средства, здесь всё понятно. Он обязан быть пристёгнутым. Что же касается пассажиров, здесь имеются очень большие вопросы.

Я беру ремень безопасности, предназначенный для пассажиров, и на пустом сиденье его застегнул. Попросим пассажира сесть в машину.

Пассажир в машине, ремень на пассажире отсутствует, но правила дорожного движения не нарушены. Повторяю: «Водитель обязан быть пристёгнутым». Выполнено. «И не перевозить пассажиров с не пристёгнутыми ремнями безопасности». Ремни безопасности пристёгнуты. Для того, чтобы привести в соответствие правила, требуется написать: «Не перевозить пассажиров, не пристёгнутых ремнями безопасности». И всё сразу станет на свои места. А так, как видите, правила не нарушены.



Кому-то может показаться, что подобное буквоедство удел зануд и мозгоклювов, но ведь в данном случае речь идет о жизни человека. Если, скажем, врач ошибется на одну букву в диагнозе и станет лечить пациента не от гайморита, а от геморроя, то ничего хорошего из этого не получится.

Тем более, что совсем недавно начальник УГАИ МВД Беларуси Дмитрий Корзюк публично заявил, что правила требуют доработки.