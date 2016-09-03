Концерты, паркур, WorkOut и двойник Монюшко: на что можно посмотреть в праздничном Минске

Новости Беларуси. Главный праздник белорусской столицы. Уже через полчаса начнутся торжества в честь дня города. О Минске с момента первого упоминания в исторических хрониках известно 949 лет.

Практически полностью разрушенный во время Великой Отечественной войны, сегодня город по праву считается одним из красивейших в Европе.

Он по-настоящему любим миллионами его жителей и гостей. Которые, наверняка, выйдут 3 сентября на столичные улицы и проспекты, чтобы присоединиться к празднику.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Свой 949 день рождения нестареющий Минск обещает отметить не только с размахом, но и с драйвом. Будет всё, от народных гуляний до экстремальных забав.

Начнём, пожалуй, с традиций. Дворец спорта.

Самая душевная площадка города будет работать с 12.00 до 22.00.

Здесь всё и сразу. Для меломанов – живой концентр. Днём – хиты, а ближе к вечеру – классика от симфонического оркестра. Впрочем, подкрепиться можно будет не только духовно. Палатки с едой и напитками уже раскинулись в зоне гостеприимства.

Вероника Бабеня, заведующая товарным отделом:

Мы готовы на все 100%, ждём минчан на самый весёлый и нужный праздник города!

Сразу за зоной гостеприимства – город мастеров. Ремесленники готовы удивлять! Удивлять под силу и богатырям. В Минске пройдёт международный турнир по силовому экстриму. Но и это еще не всё.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Эта конструкция высотой с четырёхэтажный дом появилась здесь не просто так. Впервые в Беларуси, да и вообще на территории всего СНГ пройдёт соревнование «Железный пожарный».

Белорусы, россияне и литовцы. За звание лучшего будут бороться шесть десятков спасателей, старт в 11.00.

А вот тем, кому по душе острые ощущения – прямая дорога в экстрим-парк. Паркур, WorkOut , скейтбординг. Долгожданную площадку откроют ровно в полдень. Такой вот подарок от города.

Александр Войнов, руководитель центра уличной культуры и спорта:

Пройдут на всех площадках соревнования. Мы называем на улицах это «контестом». Очень зрелищные виды выбрали наши организаторы, поэтому всех приглашаем посмотреть на это зрелище.

А ровно в 13.00 в Верхнем городе торжественно откроют памятник композитору Монюшко и писателю Дунину-Марцинкевичу. Не обойдется без интриги.

Иван Миско, народный художник Республики Беларусь:

А секрет такой, что нашли двойника Монюшко. Он будет на церемонии.

От классики до экзотики. К примеру, в парке Челюскинцев соберутся любители хорьков. Естественно, со своими питомцами. Словом, выбрать маршрут на свой вкус сможет каждый горожанин.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Финальным аккордом Дня города станет, конечно, салют. Музыкальное фейверк-шоу пройдёт здесь, возле Дворца спорта. А расцветет небо ровно в десять вечера.