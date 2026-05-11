Кому из медиков и педагогов положена пенсия на 5 лет раньше

Некоторые медики и педагоги могут выйти на пенсию на пять лет раньше при наличии специального стажа. Об этом пишет myfin.by.

Для мужчин требуется не менее 30 лет такого стажа, из которых 15 лет должны быть выработаны до 1 января 2009 года. Для женщин – 25 лет стажа, включая минимум 12,5 года до этой даты.

В стаж включается работа по утвержденному перечню должностей при полной занятости. Также женщинам могут засчитать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет, если он был до 2000 года и ему предшествовала соответствующая работа.

После назначения пенсии возможен перерасчет с учетом дополнительного стажа, если в этот период выплаты не получались.

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