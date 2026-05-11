Прямой эфир

Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие? Советы от психолога для родителей

11 мая 2026 12:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие? Советы от психолога для родителей-1

Анна Бедрицкая, психолог:
Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие в отношениях и не потерять любовь? Если вы стали родителем подростка, вам нужно знать о некоторых особенностях, которые обязательно нужно учитывать. Подростки – это такая категория людей, которые уже не дети, но еще не взрослые. Вдобавок к этому накладывается буйство гормонов. В этом всем ребенку, подростку, на самом деле очень сложно быть, и родитель нужен как раз для того, чтобы ребенок мог все это выдержать. Самое главное правило в общении с подростком – это не критиковать и не осуждать. 

Подростки очень уязвимы в этот момент, и держите во внимании тот факт, что рано или поздно ваши подростки вырастут. Но в этот период эту уязвимую категорию населения очень важно поддержать. Поэтому без осуждения, без критики, без ненужных советов, а только через партнерство, принятие, терпение и отсутствие осуждения. 

Подробности в видео.

# Психология

Другие новости рубрики

Все новости
Более 4 тыс. электронных сигарет и никотиновых паучей обнаружил ГТК в рейсовом автобусе
11 мая 2026 12:40

Более 4 тыс. электронных сигарет и никотиновых паучей обнаружил ГТК в рейсовом автобусе

«Необходимо повышать уровень бытовой культуры». Протоиерей рассказал об акции «Я и моя семья – без сквернословия»
11 мая 2026 12:26

«Необходимо повышать уровень бытовой культуры». Протоиерей рассказал об акции «Я и моя семья – без сквернословия»

Белорус уехал за границу и оскорблял милицию в сети – возбуждено уголовное дело
11 мая 2026 12:03

Белорус уехал за границу и оскорблял милицию в сети – возбуждено уголовное дело