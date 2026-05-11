Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие? Советы от психолога для родителей

Анна Бедрицкая, психолог:

Как общаться с подростком, чтобы сохранить доверие в отношениях и не потерять любовь? Если вы стали родителем подростка, вам нужно знать о некоторых особенностях, которые обязательно нужно учитывать. Подростки – это такая категория людей, которые уже не дети, но еще не взрослые. Вдобавок к этому накладывается буйство гормонов. В этом всем ребенку, подростку, на самом деле очень сложно быть, и родитель нужен как раз для того, чтобы ребенок мог все это выдержать. Самое главное правило в общении с подростком – это не критиковать и не осуждать.



Подростки очень уязвимы в этот момент, и держите во внимании тот факт, что рано или поздно ваши подростки вырастут. Но в этот период эту уязвимую категорию населения очень важно поддержать. Поэтому без осуждения, без критики, без ненужных советов, а только через партнерство, принятие, терпение и отсутствие осуждения.

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