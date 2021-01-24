Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба

Новости Беларуси. В этом году бойцам отряда милиции особого назначения как никогда раньше откровенно превращали жизнь в ад, но больше всего говорили спасибо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сделало наших защитников еще сильнее. Седьмой командир ОМОН Дмитрий Балаба отмечает: за добро воздастся добром, за зло ярые ненавистники ответят по закону.

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:

Это настоящие герои своей страны, настоящие герои Республики Беларусь. Которые, несмотря ни на что – несмотря на плохую погоду, дождь, слякоть, зиму – выходили, поддерживали всячески ребят. Всячески показывали свою поддержку, приезжали и поили их горячим чаем, привозили что-то домашнее и просто пытались их угостить во время несения службы. Я скажу честно: низкий поклон этим людям и огромные слова благодарности. «Настолько добрые глаза!» Что говорят люди, которые попали на экскурсию в часть ОМОН Оксана Семашко, корреспондент:

Одни поддерживают вас и словами, и делом, другие готовят к весне новые акции, флешмобы. Вы готовы уже к такому развитию событий? Как считаете, состоятся они вообще или сойдут на нет?

Дмитрий Балаба:

Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным. Оксана Семашко:

СМИ с иной позицией говорят о том, что из вашей структуры много людей увольняется. Так ли это? Дмитрий Балаба:

Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, что в прошлом и позапрошлом годах. «Больше всего поражало, что вели на несанкционированные массовые мероприятия своих детей». Бойцы ОМОН о событиях осени Мы, конечно, готовимся к выполнению наших задач с учетом меняющейся обстановки в мире – что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время. Время никогда не стоит на месте, и в ногу со временем шагает и развивается наше подразделение.