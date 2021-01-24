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Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба

24 января 2021 17:00
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Новости Беларуси. В этом году бойцам отряда милиции особого назначения как никогда раньше откровенно превращали жизнь в ад, но больше всего говорили спасибо, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это сделало наших защитников еще сильнее.

Седьмой командир ОМОН Дмитрий Балаба отмечает: за добро воздастся добром, за зло ярые ненавистники ответят по закону.

Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба-1

Дмитрий Балаба, командир отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома:
Это настоящие герои своей страны, настоящие герои Республики Беларусь. Которые, несмотря ни на что – несмотря на плохую погоду, дождь, слякоть, зиму – выходили, поддерживали всячески ребят. Всячески показывали свою поддержку, приезжали и поили их горячим чаем, привозили что-то домашнее и просто пытались их угостить во время несения службы. Я скажу честно: низкий поклон этим людям и огромные слова благодарности.

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Оксана Семашко, корреспондент:
Одни поддерживают вас и словами, и делом, другие готовят к весне новые акции, флешмобы. Вы готовы уже к такому развитию событий? Как считаете, состоятся они вообще или сойдут на нет?

Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба-4

Дмитрий Балаба:
Деятельность нашего подразделения заключается в том, чтобы быть в постоянной боевой готовности, поэтому мы готовы всегда. И, поверьте, ответ всегда будет паритетным.

Оксана Семашко:
СМИ с иной позицией говорят о том, что из вашей структуры много людей увольняется. Так ли это?

Дмитрий Балаба:
Это просто фейки. Даже в Telegram-каналах было уже опровержение о том, что неправильно была подсчитана статистика. В любой гражданской организации идет постоянное движение, передвижение. Кто-то переводится, кто-то находит себе новое место, кто-то уходит на пенсию, на их место приходят молодые. На данный момент могу сказать только одно, что динамика комплектования подразделения даже лучше, что в прошлом и позапрошлом годах.

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Мы, конечно, готовимся к выполнению наших задач с учетом меняющейся обстановки в мире – что происходит у нас, в соседних странах. Так диктует время. Время никогда не стоит на месте, и в ногу со временем шагает и развивается наше подразделение.

Кому благодарен ОМОН и как бойцы снимают стресс? Рассказывает командир отряда Дмитрий Балаба-7

Оксана Семашко:
А как вообще стресс снимаете?

Дмитрий Балаба:
Я очень люблю заниматься спортом. Именно таким образом и снимаю стресс. Физические нагрузки где-то помогают при выполнении задач. Точно так же, как и большинство сотрудников, которые служат в подразделении.

# Внутренние войска Беларуси # общество # Оксана Семашко # Дмитрий Балаба # Фотофакт

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