Дзермант: Беларусь, развивая отношения с Африкой и арабским миром, вносит свой вклад в формирование многополярности

Время авторской журналистики. Смыслы происходящего с нами и вокруг нас у Алексея Дзерманта в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.

Все то, о чем мы так долго говорили, начало происходить. Разворот нашей страны на Восток, на Юг, в Азию и в Африку. Именно это мы увидели на примере визита Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты и в Зимбабве. Многие обратили внимание на то, как там его встречали, и на то, какие слова произнес там белорусский лидер. Прежде всего это очень мощный антиколониальный посыл, призыв к развитию и предложение помощи в развитии с белорусской стороны. Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья». Подробности.

Конечно, ключевое в любых государственных визитах – это конкретные цифры, суммы заключенных контактов, товарооборота, поставленной продукции. И все это в случае с Зимбабве очевидно есть, мы поставим туда одной сельхозтехники на 66 миллионов долларов. Сотрудничество с этой страной взаимовыгодно, особенно в сфере сельского хозяйства, производства продовольствия, что особенно важно для Африканского континента. В том числе и с нашей помощью Зимбабве вышло на самообеспечение продуктами питания. Успешный пример сотрудничества позволяет говорить и о подключении к нему третьих стран, в частности, речь идет о соседнем Мозамбике.

И все равно дело не только в экономике, хотя это базис и двигатель двусторонних отношений. Атмосфера визита белорусского Президента в Африку и отношение к нему местных было особенным, это видно, что называется, невооруженным взглядом. Видно по тому, как его встречали и как провожали, как внимательно слушали его слова, обращенные к народу Зимбабве. Это напоминало лучшие годы Советского Союза, когда он нес по миру и в Африке особенно свет освобождения от колониальной зависимости от Запада. Для правительства и народа Зимбабве визит высокого уровня из Беларуси означает то, что выбранный ими курс находит поддержку в мире, его надо продолжать, жители этой страны должны видеть и понимать, что у них есть искренние друзья. И это обязательно отразится на том выборе, которые они должны будут сделать в этом году, избирая лидера страны. Африка действительно пробудилась, там много энергии, воли к развитию, но не всегда она может найти позитивную реализацию, а очень часто бывшими «господами» она направляется на междоусобные войны, на которых можно наживаться и продолжать грабить эти страны.

Это так удобно – продавать оружие враждующим племенным группировкам, специально подстрекать эту вражду, скупать за бесценок природные ресурсы, эксплуатировать дармовой труд. Именно этим там продолжают заниматься бывшие колонизаторы: Франция, Британия, США.

Белорусский подход совершенно другой. Прежде всего, мы видим в Африке таких же людей, которые хотят независимости для своих стран, достойной жизни для своих людей, равенства в отношениях на международной арене. Это тоже и наши ценности, и поэтому мы легко находим общий язык. При этом Беларуси есть что предложить – не только покупать нашу технику, но и создавать совместные сборочные предприятия, создавая там, на месте, рабочие места, совместно обрабатывать добываемые полезные ископаемые и справедливо делить прибыль, обучать специалистов.

Это и есть наш подход. И он напрямую следует из философии и идеологии нашей страны. Потому что мы не понаслышке знаем, что такое партизанская борьба с поработителями, что значит быть и развиваться под западными санкциями из-за стремления к реальной независимости и суверенитету.