«Как часто и когда супруги должны ходить в театр». Зачем нужен брачный договор?

Произнося в ЗАГСе заветное «да», жених и невеста вряд ли задумываются о том, что их союз может закончиться разводом. И этот малоприятный процесс мог бы существенно облегчить брачный договор. Такой документ вовсе не означает отсутствие веры в совместное светлое будущее, а дает возможность без лишних проблем и судебных тяжб распределить имущество, нажитое до и во время совместной жизни. Дмитрий Тарасов, адвокат:

Помимо вопросов, кому принадлежит имущество и кто несет расходы в брачном договоре можно урегулировать, например, формы и методы воспитания детей, как часто и когда супруги должны ходить в театр, например.

В целом в этом документе можно определить очень широкий круг вопросов – это уж сколько хватит фантазии и их взаимного согласия. Договор, заключенный между супругами, вступает в силу со дня его нотариального удостоверения. После нотариуса, если брачный договор будет содержать условия о недвижимом имуществе, его нужно обязательно зарегистрировать в агентстве по госрегистрации и земельному кадастру. Дмитрий Тарасов:

Если договор заключается между несовершеннолетними лицами, то родители должны дать согласие на такое заключение договора. Соглашение между супругами можно рассматривать, как отказ от общей формулы раздела вещей пополам в пользу честных и комфортных для пары условий. А зачастую причина кроется в простом: в предыдущем плачевном опыте или разном уровне достатка.