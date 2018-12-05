«Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом». Уникальную коллекцию Дедов Морозов собрала брестчанка

Музей главного героя новогодних праздников она открыла у себя дома и готова принимать гостей. В экспозиции представлено более 400 экспонатов. У каждого – своя уникальная история. Сказочные персонажи съехались из 20 стран. В коллекции есть Морозы из Чехии, Италии, Венгрии, Черногории. Кстати, большинство из них приобретены на аукционах.

Анна Ковалева, коллекционер:

Есть вещи, которые нельзя прятать под одеялом. И тогда у меня появилась идея создать свой маленький кулуарный комнатный музей. Потому что интересные экспонаты, интересные игрушки, интересная история у них. Люди постарше приходят – «О, это из моего детства».

Самому давнему экспонату – больше 120 лет. Кстати, музей не частный, а скорее домашний. Каждому посетителю хозяйка выдает теплые тапочки, а детей угощает конфетами. И денег за экскурсию не берет.