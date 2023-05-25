Комплексное мероприятие МВД «Внимание – дети!» стартовало в Беларуси

Анна Банадык, официальный представитель ГУ ГАИ МВД:

В эти дни для привлечения внимание детей и всех участников дорожного движения водители обязаны двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Сотрудники милиции, педагоги и родители объединят свои усилия по обеспечению безопасности юных участников дорожного движения. Запланирован ряд мероприятий для детей и подростков. Особое внимание будет сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями. Милиционеры разъяснят причины и последствия дорожно-транспортных происшествий с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних, ответственности за нарушение правил, а также необходимости личного примера правильного и безопасного поведения на дороге.