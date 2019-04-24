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Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»

24 апреля 2019 08:58
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Одно из самых популярных хобби во всем мире – это чтение. Огромное количество книголюбов и в Минске. В столице постоянно проходят библионочи и выставки-ярмарки. Например, на этих выходных шелест страниц доносился с юбилейного, пятого фестиваля «Город и книги». Лейтмотивом стало двуязычное чтение. 

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-1

Владимир Пугач, певец:   
Склонность к клиповому, дискретному восприятию информации делает наше мировоззрение поверхностным. И вот самой эффективной вакциной против этого являются книги.  

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-4

В этом году фестиваль расположился в научной библиотеке БНТУ. На трех этажах организаторы уместили ярмарку и несколько локаций по интересам. Гости могли подписать любимую книгу у автора, пообщаться со знаменитыми переводчиками или, например, полистать эксклюзивные издания.   

Виктория Королева, ведущий библиотекарь научной библиотеки БНТУ:
В этом году у нас работает 6 площадок. Детская, молодежная, площадка экспертных встреч, площадка литературного чая. Как всегда у нас работает «улыбчивое чудо».   

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-7

Действительно, комната с hand-made куклами сразу привлекла внимание как маленьких, так и взрослых книгочеев. Правят бал здесь герои современных детских и подростковых произведений. Как правило, организаторы за несколько месяцев отправляют мастерам список самых интересных изданий, а те, в свою очередь, стараются как можно детальнее воссоздать персонажа, который пришелся по душе. Конечно, есть и любимцы публики.  

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-10

Наталья Медведь, соорганизатор фестиваля:
Не первый год у нас у нас участвует кукла по книге, написанной про Минск, «Снежны чалавек у Менску». Большая, красивая, яркая работа.  

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-13

В этом году, я думаю, привлечет большое внимание работа по книге «Деревья». Там большая красивая кукла в виде дерева.  

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-16

За последние 2 дня фестиваль посетили несколько тысяч человек. Представители дипмиссий из разных стран, звезды белорусской сцены, писатели, переводчики. И все те, кто просто любит хорошие книги.

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-19

Фестиваль закончился поздним вечером. Как всегда, на положительной ноте. Одни нашли приятные знакомства, другие открыли для себя новые жанры. Организаторы надеются, что традиция таких встреч никогда не исчезнет. Ведь как сказал один известный писатель, люди перестают мыслить, когда перестают читать.

Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»-22

# Литература # общество # Владимир Пугач # Виктория Королева # Наталья Медведь # Фотофакт # Фестиваль

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