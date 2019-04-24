Комната кукол из детских книг и площадка для экспертных встреч. Чем удивил фестиваль «Город и книги»

Одно из самых популярных хобби во всем мире – это чтение. Огромное количество книголюбов и в Минске. В столице постоянно проходят библионочи и выставки-ярмарки. Например, на этих выходных шелест страниц доносился с юбилейного, пятого фестиваля «Город и книги». Лейтмотивом стало двуязычное чтение.

Владимир Пугач, певец:

Склонность к клиповому, дискретному восприятию информации делает наше мировоззрение поверхностным. И вот самой эффективной вакциной против этого являются книги.

В этом году фестиваль расположился в научной библиотеке БНТУ. На трех этажах организаторы уместили ярмарку и несколько локаций по интересам. Гости могли подписать любимую книгу у автора, пообщаться со знаменитыми переводчиками или, например, полистать эксклюзивные издания. Виктория Королева, ведущий библиотекарь научной библиотеки БНТУ:

В этом году у нас работает 6 площадок. Детская, молодежная, площадка экспертных встреч, площадка литературного чая. Как всегда у нас работает «улыбчивое чудо».

Действительно, комната с hand-made куклами сразу привлекла внимание как маленьких, так и взрослых книгочеев. Правят бал здесь герои современных детских и подростковых произведений. Как правило, организаторы за несколько месяцев отправляют мастерам список самых интересных изданий, а те, в свою очередь, стараются как можно детальнее воссоздать персонажа, который пришелся по душе. Конечно, есть и любимцы публики.

Наталья Медведь, соорганизатор фестиваля:

Не первый год у нас у нас участвует кукла по книге, написанной про Минск, «Снежны чалавек у Менску». Большая, красивая, яркая работа.

В этом году, я думаю, привлечет большое внимание работа по книге «Деревья». Там большая красивая кукла в виде дерева.

За последние 2 дня фестиваль посетили несколько тысяч человек. Представители дипмиссий из разных стран, звезды белорусской сцены, писатели, переводчики. И все те, кто просто любит хорошие книги.