Комфортно проводим время – что внук привнёс в жизнь молодой бабушки?

Когда речь заходит о бабушках, невольно возникает образ женщины элегантного возраста с натруженными руками и глубокими морщинами. Мы не заметили, как изменился мир, современные бабушки уже не те. Они не вяжут носочки, не пекут пирожки, и круг их интересов не сводится только к воспитанию внуков. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Екатерина Шуваева, стала бабушкой в 47 лет:

Конечно же, с появлением детей в семье, независимо от того, кто это – внуки, племянники, всегда появляется новая энергия, новый свет, новая радость. Дети – это всегда источник радости. Мой внук очень подвижный мальчик, но я с ним настолько кайфую, когда прихожу. Мы с ним ходим везде – в магазины, на площадки, на футбол я его вожу. Где мы ни бываем, он такой шустренький, куда-то побежит, я волнуюсь, но от этого кайфую. Знаю, что родители его, конечно, все время строжат, говорят: «Что ты такой подвижный, можешь постоять пять минут? Ты можешь не бегать, не отвлекаться?» Я говорю: «Такой кайф, он нормальный ребенок, просто подвижный. Вы ничего не понимаете». Я всегда его защищаю и все ему позволяю. Мы настолько комфортно проводим с ним вместе время.