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Комфортно проводим время – что внук привнёс в жизнь молодой бабушки?

18 июля 2024 20:31
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Когда речь заходит о бабушках, невольно возникает образ женщины элегантного возраста с натруженными руками и глубокими морщинами. Мы не заметили, как изменился мир, современные бабушки уже не те. Они не вяжут носочки, не пекут пирожки, и круг их интересов не сводится только к воспитанию внуков. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Комфортно проводим время – что внук привнёс в жизнь молодой бабушки?-1

Екатерина Шуваева, стала бабушкой в 47 лет:
Конечно же, с появлением детей в семье, независимо от того, кто это – внуки, племянники, всегда появляется новая энергия, новый свет, новая радость. Дети – это всегда источник радости. Мой внук очень подвижный мальчик, но я с ним настолько кайфую, когда прихожу. Мы с ним ходим везде – в магазины, на площадки, на футбол я его вожу. Где мы ни бываем, он такой шустренький, куда-то побежит, я волнуюсь, но от этого кайфую. Знаю, что родители его, конечно, все время строжат, говорят: «Что ты такой подвижный, можешь постоять пять минут? Ты можешь не бегать, не отвлекаться?» Я говорю: «Такой кайф, он нормальный ребенок, просто подвижный. Вы ничего не понимаете». Я всегда его защищаю и все ему позволяю. Мы настолько комфортно проводим с ним вместе время.

В моем статусе ничего не изменилось. Белоруска рассказала, как в 43 года стала бабушкой – подробнее здесь.

# Бабушки # общество # Екатерина Шуваева

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