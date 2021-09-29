Командир части 3214 о трагедии в Минске: «Родина живёт патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия»

Новости Беларуси. Страна скорбит и никогда не забудет о трагедии в Минске. В стороне не остались и десятки тысяч военнослужащих Министерства обороны и солдаты внутренних войск страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Микша, командир в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

Мы, воины и военнослужащие войсковой части 3214, военнослужащие внутренних войск, скорбим и выражаем соболезнования родным и близким Дмитрия. Родина живет патриотизмом, а умирает из-за его отсутствия. 2020 год показал, что настоящие патриоты служат в силовых структурах Республики Беларусь, и Дмитрий был именно таким человеком. Для нас это все очень тяжело. Мы все как братья, и он как наш родной брат.

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