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Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?

22 ноября 2024 07:44
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Колоректальный рак – один из наиболее опасных и распространенных видов онкологических заболеваний. Однако большинство случаев этого недуга можно предотвратить или выявить на ранней стадии благодаря профилактическим мерам.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-2

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:
Колоректальный рак занимает четвертое место в мире среди всей онкопатологии. И если мы обращаемся к статистике по Республике Беларусь, то она выходит, к сожалению, на первое место среди заболеваемости онкопатологиями. Чаще всего колоректальным раком болеют мужчины после 50 лет. Если мы говорим о женщинах, то после заболевания раком молочной железы колоректальный рак встречается на втором месте по своей распространенности.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-4

У людей с наследственной предрасположенностью к раку толстой или прямой кишки риск заболевания выше, поэтому рекомендуется пройти тестирование на наличие генетических мутаций, способствующих развитию данной патологии.

Анастасия Целуевская:
Рак прямой кишки распространен в развитых странах, это связано с сидячим образом жизни, с особенностями питания. Поскольку клинические проявления колоректального рака проявляются на довольно поздних стадиях, то мы с профилактической целью обращаемся к гастроэнтерологу и в возрасте 40-45 лет гастроэнтеролог назначает анализы либо диагностическую колоноскопию.

Ключевую роль в профилактике колоректального рака играет своевременная диагностика. Прохождение колоноскопии поможет выявить предраковые изменения и начать лечение на ранних стадиях.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-6

Светлана Лесковская, заведующая эндоскопическим отделением клиники «Мерси»:
Колоноскопия – это исследование толстого кишечника. С помощью эндоскопа можно осмотреть толстый кишечник, зайти в тонкую кишку при необходимости. И все находки, которые возможно найти в толстом кишечнике (полипы, образования, воспалительные процессы) – из них взять биопсию и максимально, по возможности, если что-то небольшое, можно удалить либо отправить пациента на второй этап, на удаление более крупных или злокачественных образований.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-8

Сегодня проведение колоноскопии возможно под седацией. Основным преимуществом медикаментозного сна является возможность проведения процедуры без боли и дискомфорта для пациента. Седация позволяет расслабить мышцы, снизить болевую чувствительность и уменьшить стресс, что делает обследование более комфортным и безопасным.

Светлана Лесковская:
То, что в 50-60 – злокачественные образования, как раз в 40-45 – это уровень полипов, когда можно удалить и избежать более серьезных вмешательств. Чем раньше мы найдем те полипы, которые не несут никакой симптоматики, они не обнаруживаются даже с помощью скринингового теста на скрытую кровь. Это маленькие образования, до 5 миллиметров, которые еще только-только начали зарождаться. И если мы их подхватим в таком маленьком размере. Это гарантирует, что в дальнейшем из этого маленького полипа не разовьется что-то большое, некрасивое, требующее уже серьезных мер и вмешательств.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-10

Профилактика колоректального рака включает в себя ряд действий, которые помогают снизить риск развития болезни. Одна из основных составляющих профилактики – здоровый образ жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек – все это помогает укрепить иммунитет и снизить вероятность заболевания раком.

Анастасия Целуевская:
Достаточное количество клетчатки, ограничение употребления красного мяса в рационе до двух раз в неделю, подвижный образ жизни, то есть профилактика гиподинамии, профилактика ожирения. Снижение массы тела, если есть избыточная либо ожирение той или иной степени. И снижение уровня потребления продуктов глубокой переработки – это различные колбасы, ветчины, наггетсы, фастфуд.

Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?-12

Профилактика колоректального рака – это комплексный подход, который включает в себя не только медицинские процедуры, но и изменение образа жизни. Соблюдая все рекомендации и регулярно проходя контрольные обследования, можно значительно снизить вероятность заболевания и сохранить здоровье на долгие годы.

Анастасия Целуевская:
Выявленный на ранних стадиях колоректальный рак прекрасно поддается лечению. Это может быть не хирургическое лечение, не химиотерапевтические методы, не лучевая терапия, а просто эндоскопическое удаление на первой стадии рака ин ситу в условиях стационара.

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