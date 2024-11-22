Колоректальный рак – на 4 месте среди самых частых онкологий. Как предупредить болезнь?

Колоректальный рак – один из наиболее опасных и распространенных видов онкологических заболеваний. Однако большинство случаев этого недуга можно предотвратить или выявить на ранней стадии благодаря профилактическим мерам.

Анастасия Целуевская, врач-гастроэнтеролог клиники «Мерси»:

Колоректальный рак занимает четвертое место в мире среди всей онкопатологии. И если мы обращаемся к статистике по Республике Беларусь, то она выходит, к сожалению, на первое место среди заболеваемости онкопатологиями. Чаще всего колоректальным раком болеют мужчины после 50 лет. Если мы говорим о женщинах, то после заболевания раком молочной железы колоректальный рак встречается на втором месте по своей распространенности.

У людей с наследственной предрасположенностью к раку толстой или прямой кишки риск заболевания выше, поэтому рекомендуется пройти тестирование на наличие генетических мутаций, способствующих развитию данной патологии. Анастасия Целуевская:

Рак прямой кишки распространен в развитых странах, это связано с сидячим образом жизни, с особенностями питания. Поскольку клинические проявления колоректального рака проявляются на довольно поздних стадиях, то мы с профилактической целью обращаемся к гастроэнтерологу и в возрасте 40-45 лет гастроэнтеролог назначает анализы либо диагностическую колоноскопию. Ключевую роль в профилактике колоректального рака играет своевременная диагностика. Прохождение колоноскопии поможет выявить предраковые изменения и начать лечение на ранних стадиях.

Светлана Лесковская, заведующая эндоскопическим отделением клиники «Мерси»:

Колоноскопия – это исследование толстого кишечника. С помощью эндоскопа можно осмотреть толстый кишечник, зайти в тонкую кишку при необходимости. И все находки, которые возможно найти в толстом кишечнике (полипы, образования, воспалительные процессы) – из них взять биопсию и максимально, по возможности, если что-то небольшое, можно удалить либо отправить пациента на второй этап, на удаление более крупных или злокачественных образований.

Сегодня проведение колоноскопии возможно под седацией. Основным преимуществом медикаментозного сна является возможность проведения процедуры без боли и дискомфорта для пациента. Седация позволяет расслабить мышцы, снизить болевую чувствительность и уменьшить стресс, что делает обследование более комфортным и безопасным. Светлана Лесковская:

То, что в 50-60 – злокачественные образования, как раз в 40-45 – это уровень полипов, когда можно удалить и избежать более серьезных вмешательств. Чем раньше мы найдем те полипы, которые не несут никакой симптоматики, они не обнаруживаются даже с помощью скринингового теста на скрытую кровь. Это маленькие образования, до 5 миллиметров, которые еще только-только начали зарождаться. И если мы их подхватим в таком маленьком размере. Это гарантирует, что в дальнейшем из этого маленького полипа не разовьется что-то большое, некрасивое, требующее уже серьезных мер и вмешательств.

Профилактика колоректального рака включает в себя ряд действий, которые помогают снизить риск развития болезни. Одна из основных составляющих профилактики – здоровый образ жизни. Регулярные физические упражнения, сбалансированное питание, отказ от вредных привычек – все это помогает укрепить иммунитет и снизить вероятность заболевания раком. Анастасия Целуевская:

Достаточное количество клетчатки, ограничение употребления красного мяса в рационе до двух раз в неделю, подвижный образ жизни, то есть профилактика гиподинамии, профилактика ожирения. Снижение массы тела, если есть избыточная либо ожирение той или иной степени. И снижение уровня потребления продуктов глубокой переработки – это различные колбасы, ветчины, наггетсы, фастфуд.