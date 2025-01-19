Выборы-2025 – в Беларуси проходит дополнительное информирование населения о процедуре голосования

Граждан нашей страны дополнительно информируют о нюансах предстоящего голосования. В 2025 году процедуру приглашения белорусов на участки изменили. Теперь каждый избиратель получает приглашение по почте, в котором указаны адрес участка и номер телефона для связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплекте – и листовки с биографической информацией о кандидатах в Президенты.

Валерий Курсевич, председатель Заводской районной комиссии Минска по выборам Президента Беларуси:

С целью информирования своевременного и оповещения граждан разносится информация. Информации достаточно. Активно работают участковые комиссии, есть на информациях номер телефона, где граждане могут позвонить и поинтересоваться любыми вопросами, касающиеся избирательного кодекса. Время голосования, как проголосовать, что надо с собой взять. На все эти и иные вопросы, в рамках компетенции, конечно же, комиссия отвечает.

Кроме того, информационные листовки размещают на входных группах жилых домов. Только по Минску их более 30 тысяч. Напомним, досрочное голосование на выборах президента стартует уже 21 января. Избирателей ждут на участках с 12 до 19 часов.