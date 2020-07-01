В честь Дня Независимости сотрудники ВГМУ поехали в велопоход по Витебскому району

Подобные заезды уже стали традиционными. Нынешний – пятый по счету, который проходит накануне одного из самых важных праздников страны. Медики стартуют от монумента на площади Победы, где безмолвно благодарят предков за возможность жить в суверенной Беларуси.

Алексей Погоцкий, председатель профкома сотрудников Витебского государственного медицинского университета:

2020-й год – это Год малой родины. Наша природа, красота нашей необъятной Беларуси. Конечно же, это и здоровый образ жизни. Мы хотим приобщить как можно больше сотрудников нашего университета, студентов к такому экологически чистому виду транспорта как велосипед, поскольку бережем экологию и, соответственно, улучшим свое здоровье. Очень важно и патриотическое воспитание молодежи. Молодежь должна помнить о том, что наши деды и прадеды воевали, сражались за то, чтобы сейчас мы были свободны и независимы.