Ужесточение правил охраны труда в Беларуси приносят результат. Так, за первый квартал 2026 года количество нарушений техники безопасности на объектах снизилось почти на 8 % по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 26 апреля в Беларуси вступили в силу новые правила охраны труда в строительстве. В частности, ужесточены требования к работе на высоте. При этом, надзорные органы переходят на цифровой мониторинг. Теперь у них есть возможность выявлять нарушения в режиме реального времени. При этом, цена пренебрежения правилами – это не просто штрафы, а риск для жизни людей.

Вадим Вонсович, начальник управления надзора за соблюдением законодательства об охране труда Департамента государственной инспекции труда:

Они понимают последствия тех нарушений, которые могут произойти. Конечно, не только штрафы после несчастного случая, не только дисциплинарная ответственность. Естественно, и на душе, и моральное состояние должностного лица, которое допустило нарушение, из-за него погиб работник. Мы постараемся, чтобы люди могли представить, какие последствия будут от какого-то нарушения по охране труда и в последующем, с чем придется столкнуться тому самому работодателю, непосредственному руководителю, что придется пережить.

За последние 20 лет уровень производственного травматизма в стране снизился в три раза. Чтобы эту цифру вовсе свести к нулю, утвержден комплексный план. Предусмотрена, в том числе, обязательная проверка знаний руководителей в области правил охраны труда.