Масштабная реконструкция, ярмарки и салют: какую программу подготовили в Минске к 9 Мая

В едином порыве Беларусь готовится масштабно отметить День Великой Победы. Праздничные программы готовят во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной локацией в столице станет площадка у Дворца спорта. Концертные мероприятия здесь начнутся утром и продлятся до позднего вечера. Своим творчеством зрителей порадуют не только белорусские, но и приглашенные артисты. Хедлайнер – российский исполнитель Олег Газманов. Там же развернется масштабная ярмарка, которая продолжит работу и 10 мая. Атмосферу живой истории воссоздадут в Лошицком парке. Гости увидят масштабную реконструкцию и посетят «Школу молодого бойца». Всего в Минске организуют более 20 площадок в каждом районе города. Ярким финалом празднования Дня Победы станет праздничный фейерверк. В 23 часа залпы дадут из шести точек столицы: у Национальной библиотеки Беларуси, «Чижовка-Арены», в микрорайоне Дрозды, в парках имени Павлова и Уго Чавеса, а также в сквере «Старостинская слобода».

Екатерина Лучина, начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета:

Празднование в городе Минске 9 Мая будет традиционно масштабным. Подготовлен большой план мероприятий. Основным мероприятиям 9 Мая, конечно же, станет большая городская площадка, которая традиционно будет на Дворце спорта. Работать она будет с 12:00 до 23:00 без перерыва. На площадке будет организована ярмарка, большая концертная программа. В завершение этого концерта у нас будет проходить общегородская акция «Споем гимн вместе», где мы совместно с жителями и гостями столицы, в том числе с нашими артистами, исполним наш всеми известный гимн Победы. Это песня «День Победы».