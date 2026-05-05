6 и 7 мая у монумента Победы в Минске будет ограничено движение транспорта

Сейчас в столице и областях идут последние приготовления к празднованию Дня Победы: устанавливают необходимые декорации, музыкальное и световое оборудование. Так, в Минске 6 и 7 мая будет ограничено движение транспорта у монумента Победы – в связи с репетициями к 9 Мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участки дорог будут перекрыты 6 мая с полудня и до 13:30. А также 7 мая с 19:30 до 20:00. Ограничения коснутся проспекта Независимости от улицы Купалы до Козлова; улицы Захарова от проспекта Независимости до Первомайской; а также Киселева от проспекта Независимости до улицы Красной. ГАИ призывают водителей учитывать данную информацию и заранее планировать маршрут.