Коко Шанель. Она пожертвовала всем ради независимости, но заплатила за это своим одиночеством

Еще при жизни она стала легендой. И символом элегантности, стиля и хорошего вкуса. Ее жизни хватило бы на несколько увлекательных романов. А какой разной она могла быть: великодушной и бессердечной, щедрой и прижимистой, ветреной и умной, страстной и очень расчетливо. Может, потому и отношение к ней всегда было очень неоднозначным: ее любили и ненавидели, ей восхищались и ее уничтожали.

Коко Шанель – модистка без образования, сделавшая революцию в моде. Многие убеждены, что именно она и была самой великой женщиной XX века и сделала в моде то, что не удалось ни одному мужчине. Она не одела, а переодела всех женщин. Создала совершенно новый женский образ.

Чтобы это понять, нужно вспомнить, как выглядели дамы в начале прошлого века. Затянутые в корсеты, от чего грудь – наружу, зад – отставлен, пышные юбки в пол, да еще с «тренами», которые подметали улицу; рюши, оборки, кружева, светлый шелк, огромные рукава. Прически, напоминающие «птичье гнездо», вплетенные в волосы перья и цветы; шляпы как торт или клумба. В этом не то что ходить, сидеть было не очень удобно.

Но кончилась «бель эпох», пришел новый век, автомобили, дамы пошли работать. Своей новой одеждой Шанель раскрепостила женщину, сделала ее свободной, сняв с женщины корсет, она освободила не только ее тело, но и душу. Но при этом сохранила изысканность и изящество.

Никто не внес в моду столько нового, как эта невысокая худенькая француженка с пронзительными черными глазам. И самое поразительное то, что и сегодня является для нас привычной женской одеждой, было придумано и создано ей. Короткая стрижка, брюки, пиджак-кардиган, вязаный свитер, юбка по фигуре, платье по фигуре, клетчатая юбка, «матроска», «маленькое черное платье», сумочка на тонком ремешке через плечо, искусственный жемчуг, бижутерия, костюм из твида без воротника, двухцветные туфли-лодочки, плиссированная юбка, непромокаемый плащ, меховая шапка.

Отсекать все лишнее – был ее принцип. Может, по этой причине она всегда носила с собой ножницы. И если ей была симпатична дама, но что-то не нравилось в ее костюме, могла спокойно отвести ее в дамскую комнату и там же с помощью тех же ножниц отрезать все лишнее.

Кстати, она не рисовала свои модели на бумаге, предпочитала работать с тканью, иглой, ножницами прямо на манекенщице. Теорий у нее не было – только гениальная интуиция. Кстати, сама она брюки почти не носила, но их с удовольствием включила в свой гардероб ее подруга Марлен Дитрих. Еще юбки она предпочитала ниже колен, считая, что колени – не очень красивая часть женского тела.

Ее жизнь – сплошные парадоксы. Девушка, которая когда-то приехала в Париж с 17 су, стала одной из самых богатых дам; дочь рыночного торговца, который продавал на ярмарке носки, – законодательницей мировой моды, воспитанница монастыря – создательницей первого в мире купального костюма. Все знаменитые дизайнеры одежды (и Карден, и Живанши, и Лагерфельд (в 80-е годы он успешно работал в доме Шанель)) у кого-то учились и все вышли из богатых семей. У Шанель этого ничего не было – ни меценатов, ни школы. И, тем не менее, она стала великим стилистом моды. Она открыла ее главный закон моды: «Роскошь обязана быть комфортной, иначе это не роскошь, и одежда обязана быть такой, чтобы женщина в ней выглядела на 10 лет моложе своего возраста».

Больше всего на свете она любила искусственный жемчуг (сама его всегда с удовольствием носила), прямой силуэт и черный цвет. В ее одежде – белый и черный цвет. А черный долго был цветом нищеты и траура. Откуда любовь к черному цвету? Из детства. Воспитанница приюта ходила в черных платьишках с воротничком. Это осталось в памяти на всю жизнь. И, благодаря ей, маленькое черное платье – символ элегантности, и сегодня в гардеробе почти каждой женщины.

Такого ума мир моды никогда не знал. Умные обычно молчат, а она любила поговорить. Как ни странно, она говорила, говорила, никогда не уставала. И оставила нам свои афоризмы, свои «Максимы»: «Природа дает вам лицо в 20 лет, жизнь моделирует его в 30, а в 50 – вы имеете то, что заслужили», «Я люблю, когда мода выходит на улицу, и терпеть не могу, когда она приходит оттуда».

Мужчины много значили в жизни Коко Шанель, они становились ее университетами. Она умела пересчитывать не только деньги, всегда отдавала, но и опыт. Совсем юной, только выйдя из пансиона, она стала любовницей офицера Этьена Бальзана. Он был богат, легкомысленен, имел еще одну любовницу, но все ладили. Этьен помог ей выбиться из нищеты и даже купил ей магазин.

Живя с ним, в его роскошном замке под Парижем, она от скуки стала делать шляпки, совершенно невиданные и невероятные для того времени. Покупала в «Галери Лафайет» фетровые шляпки или готовые мужские шляпы, разрезала их, изменяла поля, украшала тесьмой. В новых шляпках щеголяла она, ее сестра, подружки, а потом их надели все модницы.

Был 1907 год, и в ее жизни уже был другой мужчина, англичанин Артур Кейпел. Она будет звать его Боем. Успешный, авантюрный аристократ, он очень помогал Коко: давал деньги, делал ей PR. Но Этьен тоже не хотел ее отпускать, грозил самоубийством. Так они и ходили по Парижу втроем.

Кстати, мужчины очень подружились, но Коко любила Артура, и любила очень сильно. Когда она узнала, что Бой жениться, она не стала устраивать ни сцен, ни истерик. Тогда уже в своем красивом доме она устроила ему «Королевское прощание». А такое не забывается! Она будет одевать его жену, станет крестной его детей. А когда он разобьется в автокатастрофе на Лазурном берегу, помчится туда, не будет плакать, сидя на обочине дороги, станет носить траур.

Свой первый салон она открыла в курортном Довиле, там летом всегда собиралась французская богема и знать. В это время Шанель познакомилась с Идой Рубинштейн, С. Дягилевым, И. Стравинским. Начался русский период в ее жизни. У нее появилась замечательная подруга Мися Серт. «Без нее я бы так дурой и умерла». И под влиянием подруги Коко Шанель станет тоже заниматься меценатством. Игорь Стравинский будет долго с семьей жить в ее доме. Она даст деньги на постановку его балета «Весна священная», а он подарит ей русскую старую икону. Эта икона будет всегда в ее доме.

В это время у Коко был русский возлюбленный, великий князь Дмитрий, кузен Николая II. Он был очень красив, беден и вел себя как «альфонс». Его передала ей подруга со словами «Хочешь, бери его себе… Он мне очень дорого обходится…». Кстати, через год Дмитрий Павлович сбежит от Коко к богатой американке. Он говорил, что влюбился, что хочет на ней жениться. Плод этой любви не ребенок, о рождении которого она всегда мечтала, а новая коллекция одежды в русском стиле: невероятные пальто, подбитые мехом, боярские шапки, вышитые alla russe рубашки.

Он и привил ей любовь к ароматам, но главное – Дмитрий познакомил ее с парфюмером, который долго жил в России, – Эрнестом Бо. Вроде бы, в России его родственники участвовали в создании духов «Букет императрицы», которые мы знаем под названием «Красная Москва».

Появились духи «Шанель № 5». Их появление – открытие в парфюмерии и новая победа Коко. Ведь в то время все духи только повторяли запах какого-то цветка – фиалки, розы, жасмина. А тут запах был сложный – 80 ингредиентов. Бо пронумеровал композиции, которые принес, ей понравилась под № 5. Парфюмер сказал: «Она дорогая, в ней много жасмина». «Мои духи должны быть самыми дорогими» – ответила Коко.

И появились духи, которые несут свежесть и запах целого сада, принесшие Шанель целое состояние. Духи – легенда, любимые М. Монро, Ж. Кенеди, К. Денев.

Шанель любила говорить: «Я родилась на 20 лет раньше, чем следовало. Отрежьте мне голову, и мне будет 13 лет». Она очень гордилась своей фигурой женщины-подростка. Вообще, она была очень необычна. Загадочная, немного хищная улыбка, короткая стрижка, ярко накрашенные губы, мушкетерские перчатки, дорогие шелковые чулки и неизменная сигарета.

Ей было 45, когда в нее влюбился герцог Вестминстерский Хью Ричард Артур (Бонни), друг Черчилля, один из самых богатых и могущественных людей Англии. Он был покорен ее умом, талантом, и, конечно, ее необычностью. Потеряв голову, герцог делал царские подарки. К тому времени она уже сама была богата и знаменита.

Однажды, чем-то провинившись, он подарил ей роскошное изумрудное ожерелье. Они были на пароходе, она поиграла, поиграла камнями и швырнула ожерелье в море. Пока они были вместе их жизнь была роскошной. Приемы. Балы. Круизы. Любовь. Ревность. Они очень подходили друг другу. Шанель могла многое: влюбить в себя герцога, купить еще одну виллу, заставить всех женщин Франции надеть черное платье. Она не могла только одно – родить ребенка. Потому ненавидела разговоры о детях. А герцогу нужно было продолжить свой род. И ему пришлось жениться, на дочери шефа протокола Букингемского дворца. Шанель переживала, а потом скажет: «Герцогов Вестминстерских – много, а Коко Шанель – одна».

Так как у нее не было никогда мужа, она требовала, чтобы к ней обращались «мадемуазель». Мадемуазель моды и с годами выглядела превосходно: легкая походка, горделивая осанка, острый, пронзительный взгляд. Кстати, когда ей исполнилось 70 лет, она стала носить, вдруг укороченные юбки. Ей стало казаться, что у нее красивые круглые колени. Хотя пальцы рук уже с трудом держали ножницы, мучил артрит.

Она обожала свой дом, на улице Cambon 21, в самом центре Парижа, рядом с церковью Мадлен. Там и сегодня «Дом Шанель». Внизу было ателье, наверху – ее квартира. В этом доме было очень много вещей, кто-то сравнивал его с пещерой Али-Бабы. Она обожала свои кожаные диваны. Но больше всего любила сидеть в ателье на верху, на лестнице, между зеркалами.

К ней в ателье часто приходили гости. Время от времени первая дама моды устраивала вечеринки. Попасть к ней мечтал весь Париж. Однажды с молодым кавалером танцевала танец «шимми». Быстрый танец, неосторожное движение рукой, и роскошное колье оборвалось. Сотни гостей бросились на колени, чтобы собрать рассыпавшиеся по полу жемчужины. А великая коллекция драгоценностей, говорят, после смерти Коко пропала.

Когда в Париж вошли немцы, Шанель осталась там. И жила довольно свободно, посещала балы, вечеринки. Ей было уже 56, а она снова влюбилась в полковника вермахта, профессионального разведчика, который работал в Париже под видом дипломата. Его звали Ганс. Она решила, что это ее последний шанс, и по просьбе нового друга даже ездила в Берлин к самому Шелленбергу.

Когда Париж был освобожден американцами, и когда союзники толкались у дома Шанель на rue Cambon, чтобы купить флакончик «Шанель № 5», сама мадемуазель была арестована. Ее обвинили в шпионаже, в связи с немецким полковником. «А я не знала, что он немец, он не носил форму, и разговаривали мы только по-английски. И, вообще, когда тебе столько лет, а любовник настолько моложе, у тебя нет времени заглядывать в его паспорт»! Ей сказали: «Тюрьма или эмиграция»? Она уехала в Швейцарию, в Лозанну. Когда она вернется, Кристиан Диор станет кумиром многих дам к тому времени. Опять бездны рюшей, воланов, много ткани. Однажды, увидев как тяжело передвигалась дама в платье Диор, она язвительно скажет на всю улицу: «Посмотрите, как смешно выглядит женщина в одежде, сделанной мужчиной, который не знал ни одной женщины».

В последние годы она жила не на rue Cambon, а в апартаментах гостиницы Ритц на Вандомской площади. Ей было так удобно. До последних дней она была подтянута, много работала, ела только рыбу, овощи, фрукты, спала 7-8 часов, и обязательно с открытым окном. Вставала всегда в 7 утра.

Коко Шанель умерла в январе 1971 года от сахарного диабета. Ей было около 87 лет. Когда над ней, испустившей последний вздох, склонилась горничная отеля, на глазах Шанель она увидела слезы.

После смерти империя «Коко Шанель» не исчезла. И сегодня существует Большой Дом Шанель в Париже, «бутики» по всему миру, дамы носят ее сумочки, душатся ее духами.

Это была, бесспорно, великая женщина, пожертвовавшая всем в жизни ради своей независимости и заплатившая за это дорогой ценой – своим одиночеством. Ее имя – символ элегантности и хорошего вкуса. Она – Коко Шанель.

Элеонора Езерская