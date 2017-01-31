Лариса Рабощук, переводчик жестового языка: Есть масса слов, недоступных в жестовом переводе!

Природа забрала у них слух, вот только внутренний голос и воля стали еще сильнее. Они добиваются успехов в разных сферах жизни не без помощи своих вторых родителей – переводчиков жестового языка.

Ларису Евгеньевну Рабощук редкая профессия выбрала сама: она росла в семье неслышащих родителей, поэтому жестами начала пользоваться раньше, чем говорить.

Эпоха информационных технологий: интернет, смартфоны, планшеты, бегущие строки в транспорте – все это позволило глухим свободно общаться без посторонней помощи. А раньше золотые руки Ларисы Евгеньевны спасали даже ночью, сурдопереводчики работали 24 часа в сутки!

И хоть эту профессию приравнивают к переводчику иностранного языка, трудности перевода совершенно иные – без знания психологии неслышащих и любви к ним – ничего не получится. Большое значение играет артикуляция: проговаривать по слогам то, что показываешь.

За 35 лет наша героиня побывала во многих министерствах, была первопроходцем среди сурдопереводчиков на белорусском телевидении в 1988 году. И до сих пор, когда смотрит телепередачу думает, как бы она показала ее неслышащим. Она находится в постоянном мысленном и творческом развитии, ведь новые слова появляются бесконечно, и особенно приятно, что кропотливый труд – благодарный.

Во дворце культуры имени Шарко в её руках народные коллективы – театр пантомимы , театр мимики и жеста, театр эстрады, танцевальный коллектив.

К сожалению, сегодня нет специального обучения для переводчиков жестового языка, в сложной профессии остаются единицы. Но на базе белорусского общества глухих существуют курсы по изучению жестового языка, куда могут прийти все неравнодушные. В академии милиции и медицинском колледже также есть специальные предметы, ведь уметь общаться с глухими дорого стоит.

Важным событием стало открытие в прошлом году Минске круглосуточного Центра приема-передачи сообщений в экстренные службы от людей с недостатками слуха. Теперь, чтобы вызвать врача, обратиться в милицию, решить вопросы в банке, достаточно связаться со специалистом по вайберу, скайпу по номеру 9191 или отправить смс по мобильному телефону 9191999 и переводчик центра словами изложит просьбу регистратору.