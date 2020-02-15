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Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?

15 февраля 2020 13:13
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Какие изменения ждут МКАД, рассказал в программе «Большой город» директор ГП «Гордорстрой».

Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?-1

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:
Нами уже реализованы проекты по ремонту отдельных искусственных сооружений по кольцевой. Сейчас они в городе, на самом деле, являются самыми совершенными в Минске. То есть несущие современную нагрузку колесную, которые смогут пропустить те тяжеловозы, которые необходимы для жизни города. И для обеспечения подвоза каких-то грузов.  Но и планы у нас также имеются. В настоящий момент ведется ремонт только одного сооружения – это на 12-ом километре через улицу Свислочскую. И ремонт будет закончен к маю этого года.

Прорабатываются вопросы о ремонте еще двух сооружений на кольцевой. Это те сооружения, которые уже находятся в изношенном состоянии и требуют ремонта. Там ведется предпроектная проработка, чтобы найти подходы к ремонту, определить технологии и понять, каким образом будет осуществляться этот ремонт.

# Дороги # общество # Александр Ярошик

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