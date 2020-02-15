Когда закончат ремонт конструкций на 12 километре, и что ещё будут ремонтировать на МКАД?

Александр Ярошик, директор ГП «Гордорстрой»:

Нами уже реализованы проекты по ремонту отдельных искусственных сооружений по кольцевой. Сейчас они в городе, на самом деле, являются самыми совершенными в Минске. То есть несущие современную нагрузку колесную, которые смогут пропустить те тяжеловозы, которые необходимы для жизни города. И для обеспечения подвоза каких-то грузов. Но и планы у нас также имеются. В настоящий момент ведется ремонт только одного сооружения – это на 12-ом километре через улицу Свислочскую. И ремонт будет закончен к маю этого года.