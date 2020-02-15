Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

Новости Беларуси. Православные верующие во всём мире отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым Симеоном. По преданию, он должен был жить, пока не встретит Мессию, и в тот день старец распознал в младенце сына Божьего. Нельзя злословить и заниматься тяжёлой работой. Традиции и запреты Сретения Господне