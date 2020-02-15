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Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника

15 февраля 2020 12:15
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Новости Беларуси. Православные верующие во всём мире отмечают Сретение Господне. Это один из 12 самых больших праздников в году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника-1

Он посвящен воспоминанию о встрече младенца Христа с благочестивым Симеоном. По преданию, он должен был жить, пока не встретит Мессию, и в тот день старец распознал в младенце сына Божьего.

Нельзя злословить и заниматься тяжёлой работой. Традиции и запреты Сретения Господне

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника-4

Сретение означает «радость» и «встречу». Во всех храмах совершаются праздничные литургии и освящаются свечи. Считается, что они защищают дом от молнии и грома. В народе принято считать, что именно сегодня происходит встреча Зимы и Лета. 

Православные отмечают Сретение Господне. История и символика праздника-7

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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