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Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

15 февраля 2020 12:56
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Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония прошла на участке поста «Наровля» в радиационно-экологическом заповеднике.  

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы -1



Это мобильные системы обнаружения и радиационного контроля. Кроме того, американская сторона проводит техническое обслуживание поставленного оборудования и обучает пограничников.  

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы -3

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы -5

Помощь оказана в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов. 

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы -8

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:
Благодаря данной программе, мы получили средства контроля, которые работают автономно. Оборудование позволит нам наблюдать за территорией, контролировать территорию и в случае необходимости реагировать на обстановку, которая возникает на данной территории. С уверенностью можно сказать, что это только начальный этап большой программы по совершенствованию охраны государственной границы с помощью наших американских коллег.

Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы -11



Пограничный пост «Наровля» – первое подразделение «зелёной» границы, модернизированное в рамках проекта. Пост оснащён системой дистанционного мониторинга, специальными автомобилями, тепловизорами, биноклями и другим оборудованием радиационного контроля. 

# Национальная безопасность # общество # Игорь Буткевич # Фотофакт

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