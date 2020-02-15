Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы

Помощь оказана в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов.

Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:

Благодаря данной программе, мы получили средства контроля, которые работают автономно. Оборудование позволит нам наблюдать за территорией, контролировать территорию и в случае необходимости реагировать на обстановку, которая возникает на данной территории. С уверенностью можно сказать, что это только начальный этап большой программы по совершенствованию охраны государственной границы с помощью наших американских коллег.