Американцы передали белорусским пограничникам оборудование для охраны границы
Новости Беларуси. Оборудование для охраны границы белорусским пограничникам передали представители Минэнерго США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Официальная церемония прошла на участке поста «Наровля» в радиационно-экологическом заповеднике.
Это мобильные системы обнаружения и радиационного контроля. Кроме того, американская сторона проводит техническое обслуживание поставленного оборудования и обучает пограничников.
Помощь оказана в рамках Меморандума о взаимопонимании между двумя ведомствами. Беларусь и США сотрудничают в вопросах предотвращения незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов.
Игорь Буткевич, первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета:
Благодаря данной программе, мы получили средства контроля, которые работают автономно. Оборудование позволит нам наблюдать за территорией, контролировать территорию и в случае необходимости реагировать на обстановку, которая возникает на данной территории. С уверенностью можно сказать, что это только начальный этап большой программы по совершенствованию охраны государственной границы с помощью наших американских коллег.
Пограничный пост «Наровля» – первое подразделение «зелёной» границы, модернизированное в рамках проекта. Пост оснащён системой дистанционного мониторинга, специальными автомобилями, тепловизорами, биноклями и другим оборудованием радиационного контроля.