Прямой эфир

«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа

09 января 2020 15:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как может измениться статус Рождественского турнира? Что удивило хоккеистов со всего мира в белорусской столице? И почему этот традиционный форум так притягателен для всех, кто живет хоккеем?

«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа-1

Все, что осталось за кадром спортивных трансляций, в специальном репортаже «Когда все хоккей».

Подробности в видеоматериале.

Итак, чем запомнится 16-й Рождественский турнир. Специальный репортаж наших коллег смотрите сразу после информационного часа на СТВ.

«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа-4

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги
09 января 2020 14:57

В Вилейке теперь можно сдавать старую бытовую технику на переработку за деньги

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа
09 января 2020 14:46

«Мир добрыми людьми полон». В Заводском районе подарили новую мебель детскому дому семейного типа

Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»
09 января 2020 13:43

Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»