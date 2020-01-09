«Когда всё хоккей». Анонс специального репортажа

Новости Беларуси. Как может измениться статус Рождественского турнира? Что удивило хоккеистов со всего мира в белорусской столице? И почему этот традиционный форум так притягателен для всех, кто живет хоккеем?
Новости Беларуси. Как может измениться статус Рождественского турнира? Что удивило хоккеистов со всего мира в белорусской столице? И почему этот традиционный форум так притягателен для всех, кто живет хоккеем?
Все, что осталось за кадром спортивных трансляций, в специальном репортаже «Когда все хоккей».
Подробности в видеоматериале.
Итак, чем запомнится 16-й Рождественский турнир. Специальный репортаж наших коллег смотрите сразу после информационного часа на СТВ.