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Когда восстановят движение трамваев в Минске и что изменится

22 июня 2017 19:44
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Новости Беларуси. Восстановление движения трамваев в центре Минска в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Семашко, СТВ:
Трамвай проедет лишь там, где проложен путь. Слова из песни сегодня вторят реалиям на улице Чапаева.

До первого сентября движение трамваев в центре Минска будет восстановлено – уже по рельсам без шпал.

Вдоль улицы Чапаева уже демонтировали старые рельсы. Их заменят на новые, бесшеечные». Конструкция со специальной резиновой подушкой должна снизить уровень шума и вибрации и увеличить скорость. После реконструкции километрового участка городской трамвай вернется к прежним маршрутам.

Когда восстановят движение трамваев в Минске и что изменится-1

Виталий Дерушко, прораб филиала «Ремонтно-строительное управление» ГП «Минсктранс»:
Началась реконструкция трамвайного пути от улицы Платонова до Змитрока Бядули. Подразумевает под собой замену ливневой канализации.

Затем здесь будут выстроены непосредственно трамвайные пути.

# общество # Фотофакт # Общественный транспорт # Виталий Дерушко

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