Директор Брестской крепости: «Здесь на митинге один из членов делегации при всех 22 июня просил прощения за всех немцев»

Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Я делал однажды ток-шоу, посвящённое этим событиям, и в интерактивное голосование вынес такой вопрос: «Готовы ли мы уже простить немцев за то, что произошло в годы войны?» И, Вы знаете, я был очень удивлён – абсолютное большинство в рамках телефонного голосования сказало: «Нет. Не готовы». Почему?

Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»:

Я думаю, ещё тоже нет. Так уж случилось, так история распорядилась, что у нас есть Хатынь, у нас есть Брестская крепость, у нас есть оборона Могилёва, у нас есть примеры, факты – практически каждый третий, 29% белорусов погибли. А погибли почему? Не только на фронтах войны, но погибли мирные.

А у них остались дети, у них остались внуки.

Эту тему, я вспоминаю ещё 90-ые годы, когда к нам приезжали гости – представители городов-побратимов в Германии. Правда, это – южная часть Германии.

Какое впечатление на них произвела Брестская крепость?

Григорий Бысюк:

Я, во-первых, хочу сказать, что они эту тему уже поднимали. Здесь на митинге один из членов делегации при всех 22 июня просил прощения за всех немцев. Он, будучи солдатом, попал в плен под Сталинградом. И он здесь, у нас просил прощения за то, что случилось в 41-ом году. То есть, они понимают. Мы тоже уже где-то понимаем, что солдаты вынуждены были это, вроде бы, с одной стороны. Но, с другой стороны, та трагедия, то, что пережил наш народ, наверное, ещё какое-то определённое время… Мы готовы простить и ухаживать за могилами – наверное, это правильно.