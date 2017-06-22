Как снимали «Брестскую крепость» вспоминает директор мемориала: «Увидеть эту кровь, страдания людей – не каждый выдержит»

Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, наверняка, видели фильм «Брестская крепость». Снимался он здесь. Вообще, Вы фильмы о войне воспринимаете? Или Вам, как историку, наоборот, кажется, что всё это – немножко художественный вымысел?

Григорий Бысюк, директор ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»:

Безусловно, в любом фильме есть художественный вымысел. Но мы считаем, что касается фильма «Брестская крепость» – он наиболее правдоподобен, наиболее реально отражает те события, которые происходили здесь, у нас, в Брестской крепости.

Там главный герой – мальчик в образе…

Григорий Бысюк:

Саша.

Говорит такие слова: «Мы представляли себе войну, но мы не представляли себе войну». По Вашему мнению, что мы не можем представить из того, что происходило на самом деле? Что было самым страшным, что не объяснить – ни в кино показать, ни словами экскурсовода.

Григорий Бысюк:

Наверное, самое – оказаться в гуще этих событий. Мне немножко посчастливилось – я в один момент на съёмках этого фильма оказался на съёмочной площадке.

В момент, когда наши женщины-солдаты перевязывали раненых.

Это было без стрельбы, без грохота орудий, без тех тысяч снарядов, наверное, и более, которые падали на эту землю. Увидеть… Да, я понимаю, это – съёмочный вариант, но увидеть эту кровь, увидеть страдания людей – не каждый может выдержать. Но они-то выдержали. Они выстояли.