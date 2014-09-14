Когда внутренний мир важнее внешности: красота в понимании незрячих людей

Новости Беларуси. Международный День красоты для кого-то праздник, а для кого-то и неплохой повод поразмышлять. А где оно — то самое прекрасное и только ли пресловутых 90-60-90 не хватает для счастья?

Но в этом репортаже программы «Неделя» на СТВ не будет традиционных жертв пластических операций или обладательниц титулов «Самая-самая»! Мы попытались взглянуть на понятие и понимание красоты в буквальном смысле другими глазами.

О красоте она, как правило, не говорит, а слушает. Анжела уже привыкла получать букеты комплиментов и знает, что цветущий внешний образ обязательно добавит жизни ярких лепестков.

Анжела Мартысевич:

Слышишь комплименты, что хорошо выглядишь, придает уверенности в себе, поднимается настроение!

Привлекательность – обстоятельство, конечно, приятное. Но девушка хоть и читает фантастическую литературу, с позиций реалиста относится к перспективам, в том числе и своей внешности.

Красота — это приходящее и уходящее, сегодня она есть, а завтра ты состаришься и будешь уже не такой красивый, нужно развиваться полностью и не использовать красоту как единственный козырь.

Она уже знает, что такой единственный козырь, к примеру, в университете, наверняка отправят обратно в колоду…

Анжела Мартысевич:

С преподавателями такое не проходит, улыбайся - не улыбайся — знания нужны.

...и уверяет, что никогда не ляжет на операционный стол, чтобы подогнать себя под модельные каноны.

Анжела Мартысевич:

Естественная красота ценилась во все времена, а вот эти 90-60-90 — нет! Каждый человек красив такой, какой он есть!

И все же Анжела признается, что каким бы красавцем в тренде Голливуда не был ее потенциальный избранник, внешний лоск первичным для нее однозначно не станет.

Анжела Мартысевич:

Человек должен быть и порядочным, и любознательным, и умным. Должна быть и физическая, и внутренняя красота вместе.

Марина Кожедуб, художник:

Есть люди не внешне красивые, изнутри их красота, она пересиливает внешнюю.

А эта девушка создает ту самую красоту. Причем еще относительно недавно Марина Кожедуб только восхищалась работами художников, но потом решила и сама попробовать перенести фантазию на бумагу и стекло.

Марина Кожедуб:

Я смотрю: неужели я это не смогу?

Марина соглашается, что красота – пусть физическая, пусть в художественном воплощении – понятие сверхсубъективное. И для нее лучшим шедевром на все времена остается то, что придумано не нами, чего не увидишь в мировых музеях, то, что так близко и иногда так далеко от понимания.

Марина Кожедуб:

Красота — это то, что вокруг нас. Любая пора года, цветы, деревья, природа. Все, что естественно, все красиво.

Она хотела, чтобы у ее увлечения тоже была красивая история. И попыталась поступить в Академию искусств. Одной мечты не хватило. Так что сегодня Марина кистью нащупывает нужное направление прекрасного.

Марина Кожедуб:

Я самоучка, все техники осваиваю сама.

В этой семье о красоте в общепринятом понятии не говорят вовсе. Алеся и Виталий вспоминают, что еще до первого свидания поняли, что подходят друг другу …по голосу. Когда проскочила пресловутая искра, внешнее сразу отошло даже не на второй план.

Виталий Поливода:

Я узнал телефон и позвонил, пригласил в гости.

Алеся Поливода:

А я говорю: ты же меня не знаешь и приглашаешь, а вдруг я тебе не понравлюсь, вдруг я не соответствую твоему типажу? Но сразу было легко общаться.

Уже потом Алеся с радостью отметила, что Виталий очень даже в ее вкусе. И была готова изменить имидж, если бы муж попросил. Но супруг и по прошествии не одного года совместной жизни считает жену эталоном красоты внешней и внутренней.

Виталий Поливода:

Мне больше, чем Алеся, ничего не надо.

Алеся Поливода:

Красота - понятие растяжимое. У каждого свое.

Вот красиво моделировать не тело, а отношения – совсем другое дело, соглашаются супруги. Ведь как бы ни была эффектна вторая половинка, роскошными пропорциями не заменишь понимание и гармонию.

Алеся Поливода:

Для того, чтобы создать семью, красота совершенно не важна, главное — слышать и понимать друг друга.

Рассуждать о красоте внешней и внутренней можно безгранично долго. И у каждого из наших героев на понятие прекрасного свой особенный взгляд. И Марина, и Анжела, и Алеся с Виталием - инвалиды по зрению. Они не видят красоту так, как мы с вами. Но вместе с тем, наверняка, видят ее лучше. Потому что чувствуют. Пусть и не зная, как красиво цветет клумба возле дома и насколько удачными получились свадебные фотографии…

Виталий Поливода:

Я Алесю уже узнаю по запаху даже из 20 человек...

Марина Кожедуб:

У меня переферическое зрение только осталось. Я вижу, как сказать, душой...

Анжела Мартысевич:

Я ничего не вижу, незрячая. Я видела этот мир. Сразу больше обращала внимание на внешнюю красоту, а внутренняя отходила на второй план, а сейчас больше начинаешь ценить внутреннюю красоту человека, то, что он из себя представляет.