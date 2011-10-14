Когда включат отопление в Минске? До 17 октября! Мингорисполком: Население платит 8% от себестоимости отопления

Детские сады, школы, больницы, музеи архивы начали подключать вне очереди еще 11 числа. С 13 октября тепло начало поступать в квартиры. Жилой фонд Минска подключат к отоплению в течение 4-5 дней до 17 октября. Тепло будет подаваться в дома поэтапно - по 20-25% домов в день.

Появилась возможность не строить дополнительные ТЭЦ, чтобы обеспечивать новый жилой фонд теплом. За отопление потребители платят только небольшую часть. Остальные расходы на себя берет государство.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:

Стоимость газа выросла, и соответственно себестоимость выросла: если сейчас население платит 46 тысяч за гигаколорию, то это составляет 8% от себестоимости

Весь жилой фонд согреют в течении 5 дней, чтобы не давать сильную нагрузку на теплосети.

17 октября тепло придет в административные здания, учреждения культуры и спорта, 19-го числа холодных точек не останется и вовсе.