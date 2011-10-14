Прямой эфир

Когда включат отопление в Минске? До 17 октября! Мингорисполком: Население платит 8% от себестоимости отопления

14 октября 2011 10:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Детские сады, школы, больницы, музеи архивы начали подключать вне очереди еще 11 числа. С 13 октября тепло начало поступать в квартиры. Жилой фонд Минска подключат к отоплению в течение 4-5 дней до 17 октября. Тепло будет подаваться в дома поэтапно - по 20-25% домов в день.

Появилась возможность не строить дополнительные ТЭЦ, чтобы обеспечивать новый жилой фонд теплом. За отопление потребители платят только небольшую часть. Остальные расходы на себя берет государство.

Анатолий Лавничук, начальник отдела энергетики Мингорисполкома:
Стоимость газа выросла, и соответственно себестоимость выросла: если сейчас население платит 46 тысяч за гигаколорию, то это составляет 8% от себестоимости

Весь жилой фонд согреют в течении 5 дней, чтобы не давать сильную нагрузку на теплосети.

17 октября тепло придет в административные здания, учреждения культуры и спорта, 19-го числа холодных точек не останется и вовсе.

# общество # Отопительный сезон

Другие новости рубрики

Все новости
14 октября 2011 09:46

Ожившие фотографии Джейми Бек. Часть 1

14 октября 2011 07:42

В Беларуси в ближайшие дни октября может выпасть первый снег

13 октября 2011 17:22

В Минске появятся аудио-гиды для интуристов