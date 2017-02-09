Когда спадут морозы в Беларуси?

Новости Беларуси. Оранжевый уровень опасности объявлен из-за сильных морозов. 9 февраля во всех регионах страны работают пункты обогрева и мобильные выездные отряды. Они помогут согреться пешеходам в многолюдных местах, а также водителям на отдаленных автомагистралях.

Продолжают поступать обращения и на единый экстренный номер 201. Позвонив, белорусы могут рассказать о проблеме и получить помощь волонтеров Красного Креста. Прямая линия будет активна, пока не спадут сильные морозы.

Во власти арктического антициклона Беларусь находится уже вторые сутки. Минувшей ночью температура опустилась ниже 20 градусов, крепкий минус сохранится и днем, а по юго-западу страны пройдут снегопады. Потепление придет в Беларусь только к выходным, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.